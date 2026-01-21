Adif reconstruye minuto a minuto la cronología del accidente de tren de Adamuz

Entre líneas El gestor de la infraestructura ferroviaria sitúa la colisión entre el tren de Iryo y de Alvia entre las 19:43:40 y las 19:43:45 horas, pero no tiene registrado el momento exacto.

El director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, ha presentado una cronología detallada del accidente de tren en Adamuz, Córdoba, que dejó 43 fallecidos. Junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, y el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez, explicó el avance de la investigación. El accidente ocurrió el domingo 18 de enero cuando el tren Iryo 6189 descarriló y colisionó con el Alvia 2384. A las 19:43 horas se registró la caída de tensión en las vías, momento en el que se activaron los protocolos de emergencia. La información está ya en manos judiciales para la investigación.

García ha comparecido ante la prensa junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, y el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez, para explicar el avance de la investigación sobre lo ocurrido.

En base a los datos y registros de los que dispone Adif, ha reconstruido los tiempos del accidente y las comunicaciones inmediatamente posteriores. Además, ha adelantado que toda esta información ya se encuentra a disposición judicial para la investigación.

El domingo 18 de enero, el tren de Iryo 6189 salió de Málaga a las 18:40 horas destino Madrid. Por su parte, el tren de Alvia 2384 partió a las 18:10 horas desde Madrid con destino Huelva.

En torno a las 19:43 horas se produjo el accidente. Por causas que aún se investigan, los dos últimos coches del tren Iryo descarrilaron a la altura de Adamuz (Córdoba) y colisionaron con la cabecera del Alvia, que en ese momento pasaba por ahí.

Comunicación con el centro de mando

19:45:02 horas: se recibe en el centro de mando de Adif en Atocha la primera llamada del maquinista del tren Iryo. El maquinista señala que se ha enganchado la catenaria. Desde ese momento, el Centro de Regulación de la Circulación (CRC) considera que se ha suspendido el tráfico por un supuesto "enganchón".

Según ha explicado el director de Tráfico de Adif, "al finalizar la llamada, se observa en los sistemas que no hay energía que alimente esa catenaria". A las 19:43:45 horas se comprueba que no hay energía que alimente la catenaria de ambas vías.

19:46:07 horas: se recibe llamada del tren 2181 que circulaba detrás del tren de Iryo por la misma vía. Informa nuevamente de que no hay tensión y se para.

Desde Adif se intentan comunicar con el maquinista del tren Alvia en dos ocasiones, a las 19:48:39 y a las 19:48:51 horas. Ambas quedan sin respuesta. El maquinista falleció por el choque, pero en ese momento no se sabía.

A las 19:49:33 horas, Adif consigue hablar con la interventora del Alvia, que informa de que tiene un golpe en la cabeza. Afirma que va a intentar llegar al maquinista y no parece saber la gravedad del accidente.

Notificación del descarrilamiento

A las 19:49:35, dos segundos después de la llamada con la interventora del Alvia, el maquinista del Iryo vuelve a llamar al centro de mando y alerta de que se trata de un descarrilamiento y que hay un pequeño incendio.

Pide que se corte el tráfico en sentido Sevilla porque invade la otra vía. El operario le dice que 'de acuerdo' porque no iba a pasar ningún tren por allí. "Se pensaba que el Alvia ya había pasado. Además, el maquinista del Iryo no había reportado ninguna incidencia ni choque con el Alvia", ha indicado García de la Bandera.

19:50 horas: el CRC informa al centro de regulación nacional (H24) para que se movilicen los servicios de emergencia. Se activan todos los protocolos "habituales y normales" porque, según el director de Tráfico de Adif, "no teníamos toda la información".

20:15 horas: el maquinista del tren 2181 que iba después del Iryo, sale a inspeccionar la zona. Simultáneamente, se informa de la retención de circulación. Se empiezan a constituir los comités de crisis a nivel nacional y se empieza a coordinar el rescate del tren sin tensión.

Sobre el momento exacto de la colisión, Adif lo fija aproximadamente a las 19:43:40-19:43:45 horas. No establece un momento exacto porque no tiene comunicación de ese hecho, pero esa hora coincide con la caída de tensión registrada en el tramo.

Tal y como ha explicado García de la Bandera, es a partir de ese momento cuando empiezan todos los protocolos de activación de los sistemas de emergencia. En su relato, el director de Tráfico de Adif ha incidido en la falta de conocimiento que había sobre lo ocurrido.

