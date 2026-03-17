El marido de Francisca Cadenas, sobre sus asesinos en los primeros días de la desaparición: "Uno salía a la búsqueda y otro se quedaba en casa haciendo el trabajo"

Los detalles El viudo de Francisca Cadenas tiene muy claro que los hermanos Julián y 'Lolo' no tienen remordimientos por el asesinato de su esposa. "Tienen mucha sangre fría, para eso y para más", asegura.

Diego Meneses, viudo de Francisca Cadenas, ha relatado a Atresmedia cómo transcurrieron las primeras horas de búsqueda de su esposa y la investigación de la Guardia Civil de Badajoz. Meneses lamenta que no se registrara a fondo la casa de los hermanos Julián y 'Lolo', donde años después se halló el cuerpo de Francisca. Desde el inicio, la familia sospechaba de estos hermanos, quienes vivían cerca. Un hijo de Diego intentó entrar en su casa, pero se lo impidieron. Meneses recuerda que se escuchaban ruidos de obras en la vivienda contigua. La familia cree que los hermanos actuaron sin remordimientos y estaban implicados juntos.

Diego Meneses, el marido de Francisca Cadenas, ha detallado ante los micrófonos de Atresmedia cómo fueron esas primeras horas en las que buscaron a Francisca y cómo se desarrolló la investigación de la Guardia Civil de Badajoz esa noche y las siguientes.

Para el viudo de Francisca hubo un único error que consistió en no registrar a fondo la casa de los hermanos Julián y 'Lolo', donde nueve años después se halló sepultado el cuerpo de su esposa. "Si registran toda la vivienda se da. Se registraron todas las casas, pero esa se registró tres metros con una luz apagada. Se hubiese resuelto desde el principio si registran toda la vivienda", ha insistido Diego.

Y es que la familia de Francisca tenía claro desde el principio que no se trataba de un desaparición voluntaria y sospechaba de ambos hermanos, que vivían a solo unos metros de ellos. Uno de los hijos de Diego llegó a ir a preguntar por su madre a la casa, pidiendo que le dejaran entrar. Se lo negaron con la excusa de que tenían a su tío enfermo. Meneses reconoce que piensan que si su hijo hubiera entrado en ese momento a la vivienda tal vez la hubiera encontrado viva, aunque niega que escucharan gritos.

"Menos mal que vino la vecina de Madrid", relata el marido de Francisca sobre la dueña de la casa contigua a Julián y 'Lolo'. "Le ayudé a entrar los chismes a su casa, y al rato me llamó y me dijo: ¿estos están de obras?". "Que yo sepa no", le contestó. Así, recuerda que se escuchaban ruidos de cinceles y de martillos.

Los días posteriores, el pueblo se volcó en la búsqueda. "Y al otro día cuando salíamos a buscar... se lo han montado muy bien porque uno salía a la búsqueda y el otro se quedaba haciendo el trabajo en casa", recuerda el marido de Francisca.

Una sangre fría tras la que la familia Meneses cree que no hay remordimientos. "Tienen mucha sangre fría, para eso y para más", asegura el viudo añadiendo que por supuesto que no se cree que el hermano mayor, al que Julián exculpa, no supiera nada. "Estaban los dos metidos en el ajo", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.