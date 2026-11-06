Bea de Vicente, sobre Núcleo Nacional: "Ser nazi o tener una foto de Hitler no es delito, pero fomentar el odio sí"

La criminóloga habla sobre la legalidad política de estos grupos neonazis tras la detención de 14 personas de la organización.

Golpe a la cúpula de Núcleo Nacional. Este viernes 14 personas eran detenidos en el marco de un operativo contra la organización neonazi. Entre los arrestados está la cúpula del grupo, como los hermanos Iván y David Rico Olivares, Enrique Lemus o Isabel Peralta.

En febrero se produjo un homenaje en Gijón a un conjunto escultórico dedicado a los 'héroes de Simancas', un grupo de militares sublevados que cayeron contra los republicanos en 1936, al inicio de la guerra civil. El Gobierno y el Principado quieren retirarlo, pero hay un grupo de vecinos que se opone. Ahí se produjo un altercado a raíz del cual se han producido los arrestos de este viernes.

"Mas de uno puede preguntarse cómo un partido político puede tener semejante ideología", ha dicho este viernes Bea de Vicente en Más Vale Tarde.

"En España ser nazi o tener una foto de Hitler no es delito, pero fomentar el odio sí, está amparado por la libertad ideológica", dice la abogada y criminóloga. "Incitar al odio y la violencia es delito de odio", agrega.

Por lo tanto, según Bea de Vicente, una asociación es ilícita si persigue estos objetivos. La agrupación de Núcleo Nacional tenía convocada para este sábado una manifestación que, por el momento, debido a las detenciones, ha sido paralizada.

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