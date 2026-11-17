El contexto La huelga convocada en el sistema ferroviario ha paralizado prácticamente todo el servicio de cercanías de Madrid (un 97,7% de los trenes que debían circular en servicios mínimos están parados) y tiene también una incidencia notable en las Rodalies de Barcelona, del 40%, según la información de Renfe con datos hasta las 10:30 horas.

La huelga ferroviaria en España ha causado gran descontento entre los usuarios, muchos de los cuales han enfrentado largas esperas o han tenido que buscar alternativas de transporte, llegando tarde a sus destinos. En Madrid, un usuario expresó su frustración por la falta de servicios mínimos, mientras que en Cataluña, los retrasos habituales se suman al caos de la huelga. Renfe reportó que el 97,7% de los trenes de cercanías en Madrid y el 40% en Barcelona están paralizados. Aunque el Ministerio de Transportes estableció servicios mínimos, estos no se están cumpliendo, afectando significativamente a los viajeros.

La huelga ferroviaria vivida este martes en toda España ha generado un enorme enfado entre muchos de los usuarios, que en algunos casos han tenido que esperar horas para poder coger su tren o que, directamente, han optado por otro medio de transporte, llegando tarde a sus destinos. Uno de los usuarios de Cercanías Madrid ha resumido la sensación de muchos de los que estaban en la estación de Atocha: "Servicio mínimo no lo va a haber. Estamos todos aquí haciendo el bobo. ¿Qué cojones hacemos aquí? Esta gente se ríe de nosotros".

Otros usuarios cuenta a laSexta sus dificultades para acudir a su puesto de trabajo y la problemática de no tener "otra manera de llegar" que no sea en tren. "Ya estoy cansada. Pero lo que no entiendo es que tampoco se respete a los que tenemos que ir a trabajar", lamenta una mujer.

Un joven cuenta que, pese a salir de casa a las 6:30 horas, a las 9:30 todavía no había llegado su tren, denunciando que no se estaba cumpliendo con los servicios mínimos. "No hay ningún otro medio por el que pueda llegar", denuncia.

Misma situación en Cataluña, donde señalan que ya sufren de forma habitual retrasos en sus trenes y un "pésimo servicio". "Me estoy replanteando venir en bus, pero claro, el camino es mucho más largo", comenta un usuario, mientras otro insiste en que no se cumplen esos servicios mínimos: "Esperas un tren y lo esperas, lo esperas y no llega".

"Ya es desesperante, porque al final en el trabajo ya no sabes qué decir, que todos los días llegas tarde incluso cuando no hay huelga", lamenta otra mujer.

Los datos de seguimiento de la huelga

La huelga convocada este martes en el sistema ferroviario ha paralizado prácticamente todo el servicio de cercanías de Madrid (un 97,7 % de los trenes que debían circular en servicios mínimos están parados) y tiene también una incidencia notable en las Rodalies de Barcelona, del 40 %, según la información de Renfe con datos hasta las 10:30 horas.

El Ministerio de Transportes había fijado unos servicios mínimos para esta jornada de huelga de 24 horas en el 75% en horas punta para cercanías, el 72% en alta velocidad y larga distancia y el 65% en media distancia, pero estos servicios no se están cumpliendo tal como reflejan las cifras de Renfe.

La operadora pública explica que la huelga registra una incidencia desigual por territorios y un seguimiento medio en el conjunto del grupo Renfe del 12,1% en la suma de los turnos de noche y mañana.

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