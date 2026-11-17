¿Qué ha dicho? Celia, profesora de Matemáticas y Lengua en Educación Primaria, cree que quienes les llaman "vagos" no se han dedicado "nunca" a la educación. "Nuestro trabajo requiere muchas horas de trabajo, de esfuerzo. Con 25 niños en una clase para una persona quieres atender a todos y no puedes", lamenta.

Celia ha participado en seis días de huelga educativa, uno por cada semana de las seis que llevan los profesores en paro, lo que le supondrá perder 800 euros. A pesar de las dificultades económicas, Celia apoya la huelga indefinida con la esperanza de lograr un cambio pronto. Critica que la Comunidad de Madrid no se siente a dialogar y denuncia que se les presenta como algo que no son, siendo los docentes fundamentales para el futuro. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, anunció denunciar a los manifestantes "agresivos", calificando las concentraciones como no autorizadas y dirigidas por activistas.

Celia ha hecho seis días de huelga, uno por cada una de las seis semanas de huelga educativa que los profesores han mantenido hasta ahora, días que le van a llevar a perder 800 euros. Todo, "tirando de ahorros" y de un sueldo que no le llega. "Ojalá poder hacer la huelga indefinida. Cada uno aporta lo que puede y ojalá podamos conseguir algo lo antes posible y que acabe pronto", comparte en Al Rojo Vivo durante una nueva movilización pidiendo a la Comunidad de Madrid se siente.

"No solo no se quieren sentar a hablar —que es su trabajo—, es que nos están dejando como algo que no somos, que somos de las profesiones más relevantes y que tenemos más importancia en la sociedad, que es formar a nuestros niños que son el futuro", denuncia Celia, que critica esas palabras de la consejera de Educación del gobierno regional este lunes, cuando les tachó de "violentos".

Preguntada por la acusación de "vagos" que también se les ha hecho, Celia considera que quienes lanzan ese comentario "no se han dedicado nunca" a la educación. "Nuestro trabajo requiere muchas horas de trabajo, de esfuerzo. Con 25 niños en una clase para una persona quieres atender a todos y no puedes, por falta de recursos, de tiempo... Se genera una impotencia... Es una sensación que tenemos todos los docentes", afirma.

Este lunes, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, anunció que denunciaría a los manifestantes "agresivos" después de que alrededor de 200 docentes se manifestasen en el lugar donde la consejera iba a realizar un acto. Según Zarzalejo, son "concentraciones no autorizadas protagonizadas siempre por grupos de activistas que presuntamente obedecen consignas del propio comité de huelga y que tienen como objetivo perseguir la agenda de la presidenta y de esta consejera" y por ello ha anunciado que interpondrá una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de guardia de Plaza de Castilla.

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