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De Isabel Peralta a los hermanos Iván y David Rico Olivares: los detenidos en el golpe a Núcleo Nacional

Los detalles La Policía Nacional ha registrado la sede del grupo neonazi y ha detenido a 14 personas por delito de odio y asociación ilícita en una macrooperación en siete provincias.

Activistas de Núcleo Nacional durante una manifestación el pasado 1 de mayo en Madrid.
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Golpe a Núcleo Nacional. La Policía Nacional ha registrado este viernes la sede del grupo neonazi y ha detenido a 14 personas en una macrooperación en siete provincias. Los cargos por los que se les ha detenido son delito de odio y asociación ilícita dentro de una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario, según han confirmado fuentes de la investigación a laSexta.

Entre los detenidos figuran Enrique Lemus, Isabel Peralta, Alberto Pugilato y los hermanos Iván y David Rico Olivares. Fuentes de la investigación han confirmado que estos últimos son los cabecillas.

Lemus fue detenido en Valladolid y es ahora el líder de Noviembre Nacional, el partido político que surgió de Núcleo Nacional que, aunque no pretende presentarse en las elecciones del próximo 29 de noviembre, sí a las siguientes. En la misma provincia ha sido detenido también Pugilato, quien ya fue condenado en 2021 por difundir mensajes de odio a través de su grupo musical.

Otra de los arrestados este viernes es Peralta, una joven a la que se la ha visto en numerosos actos haciendo el saludo nazi. Ella ya fue condenada a un año de prisión por un discurso que hizo frente a la embajada de Marruecos en 2021.

Iván Rico es el rostro de Núcleo Nacional. Hace pocos meses se le pudo ver quitándose una especie de careta al decidir dar la cara. Él ha sido detenido junto con su hermano, David. Ambos son los líderes, los que aparecen en las reuniones siempre del grupo ultra.

Todos ellos van a pasar este domingo a disposición judicial en Gijón. Según ha podido saber laSexta, la operación, abierta por la Comisaría General de Información estaría relacionada con unos disturbios que hubo en esa ciudad en febrero de este año. Ellos son considerados la cúpula de Núcleo Nacional.

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