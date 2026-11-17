Los detalles La plataforma permite denunciar incidencias y problemas de mantenimiento, así como adjuntar fotografías y vídeos de lo que se describe.

Más Madrid ha lanzado la página web "Este cole es una ruina" para que familias y docentes denuncien el estado de los centros educativos en la Comunidad de Madrid. La iniciativa busca recopilar casos de problemas de mantenimiento en colegios y trasladarlos a las juntas de distrito y al Pleno. La plataforma permite seleccionar el colegio, describir la incidencia, adjuntar fotos y añadir referencias temporales del problema. Toda la información se clasifica y se visualiza en un mapa. Un ejemplo es el colegio Portugal, que muestra imágenes de lavabos caídos y suelos agrietados, problemas ya señalados por los sindicatos.

'Este cole es una ruina' es la página web que Más Madrid ha puesto en marcha para que familias y docentes denuncien la situación de los centros educativos de la región. Con esta iniciativa pretenden recopilar casos de problemas de mantenimiento en colegios de la Comunidad de Madrid para trasladarlo posteriormente a las juntas de distrito y al Pleno.

La plataforma permite elegir el colegio, explicar la incidencia y adjuntar fotografías que ilustren lo que se describe. Además, se pueden introducir referencias temporales como cuándo comenzó el problema y si ya fue comunicado a la Administración.

Todos estos datos, posteriormente, se clasifican y pueden consultarse a través de un mapa. Además, en la web aparecen los procedimientos a seguir para denunciar a la Administración.

Entre los ejemplos de denunciantes aparece el colegio Portugal de la capital, que a través de imágenes y videos muestran lavabos caídos, suelos agrietados y cornisas desprendidas, una situación de la que ya han alertado los sindicatos.

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