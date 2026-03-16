Los miedos de los españoles: el 80% teme una guerra mundial, el 75% una civil en España y el 79% una explosión nuclear

Los detalles Desde "tener un accidente" a "contraer una enfermedad", pasando por "el auge de la ultraderecha, por ejemplo, eso me da bastante miedo" hasta llegar a "la gente mala", "un volcán", la pandemia o las inundaciones". Son algunos de los otros temores de los españoles.

El 80% de los españoles teme una Tercera Guerra Mundial, considerándola una amenaza real que podría acabar con la humanidad. Aunque la II Guerra Mundial queda lejana, su recuerdo sigue presente, alimentando el miedo a un nuevo conflicto. Además, el 75% cree posible una guerra civil en España debido a la polarización social. El temor a una guerra nuclear también es significativo, con el 79% de la población preocupada por esta posibilidad. Aparte de la guerra, los españoles temen no poder pagar su vivienda, con el coste del alquiler y las hipotecas generando ansiedad. Otros miedos incluyen accidentes, enfermedades, desastres naturales y la ultraderecha. Sin embargo, algunos priorizan la salud y la dignidad, mientras que otros, como Carlos, un hombre de 90 años, abordan estos temores con humor y resignación.

El 80% de los españoles tienen un miedo real a que se declare la Tercera Guerra Mundial. Es más, creen que es una posibilidad que se puede producir y que podría suponer el fin de la humanidad.

Porque, aunque los tiempos de la II Guerra Mundial son tiempos lejanos para la sociedad actual, todavía, a fecha de este lunes, parece que lo tenemos muy fijado en nuestra memoria porque ocho de cada diez españoles temen la llegada de una tercera entrega.

"Algo está pasando y puede ir a más" o "a lo mejor ya estamos y no le damos ese nombre para no alarmar a la gente", son solo algunas de las opiniones que laSexta ha podido escuchar en la calle.

Reflejan un temor que se alimenta de las posibles consecuencias. Por experiencia previa, los ciudadanos creen que "los que vamos a la guerra somos nosotros, no los que dicen de ir a la guerra", por lo que nos quedamos "temblando, por una cosa o por otra".

Porque, como dice una de las mujeres preguntadas, "aquí estamos bien, en una buena situación; pero en otras partes del mundo no están tan bien".

Y no solo por vivir una nueva ofensiva con medio mundo peleándose, sino también dentro de España. Así, algo menos, el 75% cree que la sociedad española está tan polarizada que sería posible una nueva guerra civil en España. En este contexto, hemos podido recoger estas opiniones: "Es que en el punto en el que estamos de esta escalada de violencia innecesaria" o "Yo considero antes las bombas de Trump".

Nos quedamos con esto último, porque precisamente la posibilidad de una guerra nuclear atemoriza al 79% de la población. "Con la gente que está ahora mismo en el poder no me extrañaría y yo creo que habría que empezar a tomar precauciones". "Lo mismo empiezan que si Siberia, que si el mar que no sé qué...", son las ideas que más se repiten.

Pero también hay miedo superiores, con opiniones catastrofistas del tipo: "Poder todos pueden, pero espero que no lo hagan, porque si explota una, explotan todas" o "como estalle nos vamos todos a la vez".

Más allá de la guerra: la vivienda

El 66% de los españoles tiene miedo a no poder pagar su casa

Miedos hay muchos, de todas las clases y para todos los gustos. Desde "tener un accidente" a "contraer una enfermedad", pasando por "el auge de la ultraderecha, por ejemplo, eso me da bastante miedo" hasta llegar a "la gente mala", "un volcán", la pandemia o las inundaciones".

También hay quienes temen no poder pagar su vivienda: el alquiler, la hipoteca, una habitación.... Y lo temen más incluso que perder la vida, de la forma que sea. "Me da miedo y me han dado hasta infartos de lo caros que están los alquileres", nos cuentan. "Yo creo que te puedes morir por intentar pagar ese alquiler" o "tenemos que trabajar tres o cuatro veces de más porque para llegar hace falta más sueldo" son cuestiones que nos quitan el sueño.

Aunque hay quien se conforma con la salud: "Mientras al menos estés viviendo con dignidad, si no tienes donde meterte o donde vivir". Sin olvidar a los que se toman las fobias con humor, como Carlos, un hombre de 90 años que asegura: "Yo estoy tranquilo, porque tengo noventa años, tampoco me preocupa mucho ya". "De una manera u otra me queda poco", asegura.

Y luego están los miedos más personales, como que le pase algo malo a la gente que queremos, o que no encuentren un buen trabajo. "Siempre hay salidas, pero para la gente joven está siendo catastrófico salir al mercado de la vivienda".

Queremos tener un futuro y que sea bueno, pero, como nos cuentan en la calle, "la gente está en sus burbujas de poder".

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