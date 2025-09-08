Martínez-Almeida: "Para mí no hay un genocidio en Gaza. Eso fue lo del pueblo judío en la II Guerra Mundial"

Durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no solo no ha condenado este genocidio, sino que ha asegurado tajantemente que "el genocidio fue el del pueblo judío durante la II Guerra Mundial". En el vídeo podemos escuchar sus declaraciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes nueve medidas frente al "genocidio" que está perpetrando Israel en la Franja de Gaza, el cual ha condenado de forma explícita. Entre estas medidas, se incluye formalizar el embargo de armas mediante la fórmula del real decreto ley.

Horas después de esta declaración, hemos podido escuchar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, rechazar tajantemente que en Gaza se esté produciendo un genocidio: "Para mí no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo, pero no hay un genocidio".

"¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio?", señalaba el alcalde. "Porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la II Guerra Mundial", respondía él mismo, ante la petición de Más Madrid de que condenara "el genocidio" de Palestina.

Por último, el alcalde de la capital acusaba a la oposición, al PSOE y a Más Madrid, de hablar de "el Estado de Israel": "Cuando uno achaca un genocidio a un Estado es porque quiere acabar con ese Estado, que es la finalidad última que están buscando", afirmaba Martínez-Almeida, quien concluía señalando cuál era, para él, la forma "más rápida" de acabar con la guerra: "Diciéndole a Hamás que entregue las armas y se entregue a la Justicia". En el vídeo podemos escuchar estas polémicas declaraciones.