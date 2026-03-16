Francia, Reino Unido, Italia y Alemania se unen a España en su rechazo a la misión de protección de EEUU en Ormuz: "¿Qué espera Trump de un puñado de fragatas europeas?"

¿Por qué es importante? Aunque varios países aseguran que están trabajando en una misión "viable" para facilitar la navegación en el estrecho, todos coinciden en rechazar involucrarse en una guerra que han recalcado que no es de Europa.

Donald Trump se encuentra aislado en su intento de organizar una misión internacional para proteger petroleros en el estrecho de Ormuz. España, junto con Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, ha rechazado participar, argumentando que no quieren involucrarse en un conflicto iniciado por Estados Unidos sin consulta previa. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, afirmó que España no considera participar en Ormuz, destacando su compromiso con la paz y criticando la guerra como ilegal. Alemania y Francia también han descartado su participación, mientras que Italia y Reino Unido buscan soluciones alternativas sin involucrarse directamente en la guerra.

Donald Trump se está quedando solo en su intento de organizar una misión internacional de protección de los petroleros que pasan por el estrecho de Ormuz. Los países europeos no quieren involucrarse en una guerra que no es suya por mucho que también quieran una solución a la situación. Y aquí, la negativa de España no se ha quedado sola. Francia, Reino Unido, Alemania e Italia también han rechazado colaborar en dicha misión.

"España no se plantea el tema de ninguna misión en Ormuz", ha asegurado esta mañana la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una visita a la madrileña base de 'El Goloso' pese a recalcar que el compromiso de España con la paz "es un compromiso total y absoluto", haciendo referencia a los cerca de 4.500 hombres y mujeres desplegados en misiones en el exterior bajo bandera de la UE, la ONU o la OTAN.

"Es una guerra ilegal que está produciendo muchos muertos", remarcó Robles al tiempo que reiteró la posición de España de que "nunca va a aceptar cuestiones que sean sucedáneas", porque el objetivo "tiene que ser que la guerra termine ya". Por su parte, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, también ha opinado que el ámbito de actuación de 'Aspides', actualmente limitado al mar Rojo, "es el mandato correcto" y está "cumpliendo perfectamente sus funciones en este momento". "No es necesario introducir ninguna modificación", ha añadido el jefe de la diplomacia española.

También ha insistido en que "no hay que hacer nada que añada todavía más tensión" y que es importante que "cesen los bombardeos y lanzamientos de misiles" sobre los países de Oriente Próximo. Cuestionado sobre una posible misión de la ONU en Ormuz, ha respondido que "Naciones Unidas está ya involucrada".

Una postura de España que se ha visto refrendada por los socios europeos. El más contundente ha sido precisamente el que parecía más cercano al apoyo a Estados Unidos, Alemania. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha explicado que si los países europeos enviasen fuerzas militares para garantizar el pasaje del estrecho de Ormuz, esto amenazaría con implicarlos en una guerra que Washington inició sin consultarlos.

"Nosotros no hemos provocado esta situación. Esta guerra comenzó sin ninguna consulta previa; Lo hemos criticado, solo de forma muy moderada, pero los próximos pasos amenazan con meternos a nosotros en este conflicto; ¿Qué espera Trump que puedan lograr un puñado de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que no pueda lograr la poderosa armada estadounidense?", ha afirmado este lunes en una comparecencia en Berlín.

Unas palabras que ha refrendado el canciller alemán, Friedrich Merz, quien también ha dejado claro que Alemania "no participará en la guerra" ni tampoco en cualquier misión en Ormuz.

También rechazo de Francia e Italia

El Gobierno francés tampoco tiene intención de participar, por ahora, en la misión naval para forzar el final del bloqueo a la navegación impuesto por Irán en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos de tránsito de crudo más importantes del mundo. En un mensaje publicado en redes sociales, el Ministerio de Exteriores francés asegura que el grupo de ataque liderado por el portaaviones 'Charles de Gaulle' "permanecerá en el Mediterráneo Oriental" sin intención de desplazarse a aguas próximas al estrecho.

"La postura de Francia no ha cambiado: defensiva y de protección", asegura el Ministerio de Exteriores antes de pedir a los usuarios y cuentas destacadas de redes sociales que "dejen de invitar al alarmismo".

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, también ha seguido la línea de sus socios y ha descartado un refuerzo de la misión europea 'Aspides' para ampliarla a Ormuz. "Estamos dispuestos a reforzar la misión Aspides y la misión Atalanta. Sin embargo, no me parece que sean misiones que puedan ampliarse al estrecho de Ormuz, ya que son misiones que tienen un carácter defensivo", ha sentenciado a su llegada a Bruselas para participar en el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea.

Reino Unido apuesta por una opción "viable"

Quizás Reino Unido sea quien haya rechazado de manera más tibia la misión. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha mantenido una conversación con Trump en la que ambos han coincidido en la necesidad de "abrir" el estrecho de Ormuz, pero al mismo tiempo ha destacado que está trabajando con los aliados, entre ellos los europeos, en un plan "viable".

"Es por ello que estamos trabajando con todos nuestros aliados, incluidos nuestros socios europeos, para elaborar un plan colectivo viable que permita restablecer la libertad de navegación en la región lo antes posible y mitigar el impacto económico", ha comentado en rueda de prensa detallando que no es una "tarea sencilla".

Eso sí, ha dejado claro que "no nos dejaremos arrastrar a la guerra": "Quiero que esta guerra termine cuanto antes, porque cuanto más se prolongue, más peligrosa se vuelve la situación y peor es para el coste de vida".

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