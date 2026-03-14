Alquileres a precio de hotel: el gasto al día de una vivienda empieza a rozar el de una noche en una habitación hotelera

Los detalles En barrios como el de La Latina en Madrid, la mayoría de alquileres se mueven entre los 1.800 y los 2.300 euros al mes, lo que ronda los 70 euros al día. En la misma zona, la noche de hotel está prácticamente al mismo precio.

El precio de la vivienda en España sigue en aumento, especialmente en las principales ciudades, alcanzando niveles comparables con el coste de alojarse en un hotel. En Madrid, en barrios como La Latina, los alquileres oscilan entre 1.800 y 2.300 euros al mes, lo que equivale a unos 70 euros diarios, similar a tarifas hoteleras cercanas. En Valencia, los apartamentos turísticos ofrecen precios competitivos con servicios incluidos, mientras que en otras ciudades como Santiago de Compostela, la diferencia entre alquilar y vivir en un hotel se reduce. Según expertos, la línea entre el alquiler y el hospedaje hotelero se vuelve cada vez más difusa.

El precio de la vivienda en España sigue aumentando, especialmente en las principales ciudades de nuestro país. Y el ascenso del alquiler ha llegado a tal punto que empieza a equivaler a lo que cuesta dormir en un hotel.

En barrios como el de La Latina de Madrid, la mayoría de alquileres se mueven entre los 1.800 y los 2.300 euros al mes. Si lo dividimos entre los 30 días de un mes, eso significa pagar unos 70 euros al día por vivir. Y lo llamativo es que a pocos kilómetros, en esa misma zona de Madrid, hay hoteles con precios muy parecidos.

"Me vine a un Airbnb cuando vine a Madrid por un mes porque era más barato que alquilar", comenta un joven. Alquileres que, además, no incluyen luz, agua, wifi, comunidad o limpieza.

En Valencia encontramos apartamentos turísticos por 1.300 euros mensuales rodeados de alquileres más altos que incluso llegan a superarles por 500 euros. Y además, "en el precio del alquiler aquí están incluido todos los servicios: aire acondicionado, calefacción... no tienen que pagar ningún extra porque incluso la limpieza está incluida", comenta Iciar López, responsable de Apartamentos Living Valencia.

"Hay muchas ciudades donde termina saliendo más barato vivir en un hotel que alquilar un piso", apunta el experto hipotecario José Paino. Una línea que cada vez va a ser más difusa aseguran los expertos: "Cada vez va a ser más complicado como para la compra o el alquiler".

En ciudades, como Santiago de Compostela la diferencia también se estrecha. Porque la vivienda deja de ser hogar y empieza a acercarse a lo que antes era lujo.

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