La UE se alinea con España en su rechazo a la misión de protección de EEUU en Ormuz pese a las presiones de Trump

Los detalles Tras una reunión de los ministros de Exteriores de los miembros de la UE, los Veintisiete han acordado no ampliar a Ormuz la operación naval 'Aspides', creada para impedir ataques de los hutíes de Yemen contra el transporte marítimo en el mar Rojo.

Donald Trump ha solicitado ayuda a líderes europeos para reabrir el estrecho de Ormuz y reducir los precios del combustible, pero ha recibido un rotundo 'no', ya que Europa no considera este conflicto como suyo. Pese a sus amenazas y críticas a la OTAN, la Unión Europea mantiene su postura de no involucrarse militarmente, defendiendo una solución diplomática. Países como Alemania, Reino Unido y otros socios de la OTAN han rechazado participar en una guerra que consideran iniciada por Estados Unidos sin consulta previa. Aunque Trump asegura tener apoyo, no ha revelado detalles específicos, aunque Arabia Saudí parece estar a favor de su estrategia contra Irán. Mientras tanto, algunos petroleros continúan cruzando el estrecho, a pesar de las tensiones.

No hay una imagen que lo muestre, pero Donald Trumpestá pidiendo ayuda a los líderes europeos. Lo está haciendo para que el petróleo vuelva a circular por el estrecho de Ormuz y el precio de los combustibles baje. Y la respuesta, en líneas generales y con países más contundentes que otros, es un 'no' porque "no es la guerra de Europa".

El presidente estadounidense, pese a los aranceles, las amenazas constantes, las críticas a la Unión Europea, las reiteradas frases recalcando la ayuda estadounidense a los europeos o que recientemente haya levantado las sanciones a Rusia, no ha tenido miramientos para pedir ayuda para solucionar un problema causado por él mismo.

Así que, como se ha llevado una negativa para desatascar la situación en Ormuz, el republicano ha tirado de su movimiento favorito: la amenaza. "Les hemos estado protegiendo por 40 años. Decenas de millones de dólares. ¿Por qué estamos protegiendo a países que no nos protegen a nosotros? Siempre he considerado que esa era una debilidad de la OTAN: nosotros íbamos a protegerlos a ellos, pero yo siempre sostuve que, llegado el momento de necesidad, ellos no nos protegerían a nosotros", ha aseverado este lunes en rueda de prensa.

Sin embargo, la Unión Europea tiene clara su posición. Y es la de España. La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha defendido que este conflicto en Irán "no es la guerra de Europa", aunque sí ha reconocido que los intereses de la UE "están directamente en juego".

Lo ha afirmado en una rueda de prensa desde Bruselas tras finalizar el Consejo de Asuntos Exteriores, que ha finalizado con la negativa de los 27 ministros de Exteriores de la UE a expandir al estrecho de Ormuz el mandato de la operación naval 'Aspides', creada para impedir ataques de los hutíes de Yemen contra el transporte marítimo en el mar Rojo.

"Esta no es la guerra de Europa, pero los intereses de Europa están directamente en juego", ha asegurado apostando por una "solución diplomática" dado que "nadie quiere entrar activamente" en el conflicto y ningún país "tiene interés en una guerra abierta y sin final".

"Ampliar este mandato para cubrir el estrecho de Ormuz, para ir al norte desde la línea de Mascate, no contó con el visto bueno por parte de los Estados miembro para hacerlo. Nadie quiere entrar activamente en esta guerra y, por supuesto, todo el mundo está preocupado por cuál será el resultado", ha especificado sobre el 'no' de los Veintisiete a ampliar la operación de 'Aspides'.

Trump vs Alemania

Básicamente, a Trump no le está haciendo ninguna gracia el gran 'no' que se está encontrando de sus aliados de la OTAN. Y ha tenido respuesta para casi todos. Por ejemplo, para Alemania. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, explicaba este lunes por la mañana que si los países europeos enviasen fuerzas militares para garantizar el pasaje del estrecho de Ormuz, esto amenazaría con implicarlos en una guerra que Washington inició sin consultarlos: "Nosotros no hemos provocado esta situación. Esta guerra comenzó sin ninguna consulta previa; Lo hemos criticado, solo de forma muy moderada, pero los próximos pasos amenazan con meternos a nosotros en este conflicto; ¿Qué espera Trump que puedan lograr un puñado de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que no pueda lograr la poderosa armada estadounidense?".

"Algunos países en los que tenemos 45.000 soldados protegiéndolos y les preguntamos '¿tenéis buscaminas?'. Y ellos 'preferiríamos no involucrarnos señor'", ha respondido Trump, aunque no ha especificado el país o países a los que se refería.

Ahora bien, simultáneamente a su comparecencia, Friedrich Merz, canciller alemán, dejaba claro que "no participaremos en esta guerra": "Lo dijimos desde el primer día y esa sigue siendo la posición del Gobierno alemán. Esto también significa que, mientras la guerra continúe, no participaremos con medios militares para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz".

Lista de 'noes'

Pese a todo, Trump sigue tendiendo la mano, a su manera, a que cualquier país colabore en su misión de protección: "Animamos a otros países cuyas economías dependen del estrecho más que la nuestra que vengan a ayudar". No obstante, cada vez son más los países que le dan la espalda y entre ellos socios de la OTAN como Grecia, Italia o Reino Unido.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha mantenido una conversación con Trump en la que ambos han coincidido en la necesidad de "abrir" el estrecho de Ormuz, pero al mismo tiempo ha destacado que está trabajando con los aliados, entre ellos los europeos, en un plan "viable". "Es por ello que estamos trabajando con todos nuestros aliados, incluidos nuestros socios europeos, para elaborar un plan colectivo viable que permita restablecer la libertad de navegación en la región lo antes posible y mitigar el impacto económico", ha comentado en rueda de prensa detallando que no es una "tarea sencilla".

Eso sí, ha dejado claro que "no nos dejaremos arrastrar a la guerra": "Quiero que esta guerra termine cuanto antes, porque cuanto más se prolongue, más peligrosa se vuelve la situación y peor es para el coste de vida". Unas declaraciones que no han gustado a un Trump que ha aseverado que "no está contento" con el Reino Unido. Tampoco Australia o Japón quieren unirse a ese "esfuerzo conjunto" que pide el estadounidense.

¿Un sí de Macron?

Entre tanto rechazo, el presiente estadounidense asegura que ya hay ayuda en camino. Eso sí, no revela de quién o de dónde procede: "Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles y no están tan entusiasmados. Y el nivel de entusiasmo es importante para mí".

Trump ha aseverado que próximamente Marco Rubio desvelará quienes son esos países, pero uno que podría estar en la lista es Francia. El republicano ha desvelado que este domingo mantuvo una conversación telefónica con Emmanuel Macron sobre la misión de protección y no descarta la colaboración francesa. Aunque como la respuesta no ha sido un sí rotundo, Trump se ha permitido una broma: "He hablado con él. En una escala del uno al diez, diría que es un ocho. No es perfecto, pero es Francia. No esperamos la perfección".

Quien sí habría dado un apoyo explícito a Trump, según fuentes de la Casa Blanca recogidas por varios medios de EEUU, es Arabia Saudí. Concretamente, el príncipe de Arabia Saudí Mohammed bin Salman habría pedido al estadounidense que siga "golpeando duro" a Irán.

Tráfico en Ormuz

Mientras tanto, sí hay petroleros que están cruzando el estrecho de Ormuz. Este lunes, una embarcación india ha llegado a las costas de su país procedente de allí, una situación que se ha repetido con un barco pakistaní. Para Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, es gracias a ellos que algunos petroleros están cruzando la zona.

"Estamos viendo más petroleros atravesarlo (Ormuz). Los buques iraníes están saliendo ahora mismo. Estamos dejando que eso ocurra para dar suministro al resto del mundo", ha afirmado en una entrevista este lunes.

No obstante, Irán discrepa con esa versión. Porque, como ha reiterado su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, el estrecho está cerrado solo "para aquellos que llevaron a cabo una agresión injusta contra nuestro país y para sus aliados".

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