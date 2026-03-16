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Lejos de las expectativas

La rebelión de los purgados de Vox: los críticos de Abascal alzan la voz contra Bambú tras las elecciones en Castilla y León

Los detalles Tanto Juan García-Gallardo como Iván Espinosa de los Monteros y José Ángel Antelo han cuestionado la actual deriva de la formación de la que formaron parte después de solo poder aumentar un procurador en los comicios.

Juan García-Gallardo, contra VoxJuan García-Gallardo, contra VoxlaSexta
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Vox no ha cumplido las expectativas en las elecciones de Castilla y León. No han llegado al 20% de los votos y solo han podido subir un procurador con respecto a las elecciones de 2022. Una situación que han aprovechado los purgados de la formación para cargar contra la dirección del partido dirigido por Santiago Abascal.

Uno de ellos ha sido precisamente Juan García-Gallardo, el anterior candidato del partido en la comunidad autónoma. Él ha cargado duramente contra la postura de Vox en varias materias, entre ellas la defensa férrea de todas las acciones de Donald Trump.

"Quiero un partido con un plan serio y real de remigración. Quiero un partido que no pida el voto a los jóvenes para atender solo las demandas de los mayores. Quiero un partido que no sea el felpudo de ningún gobierno extranjero. Quiero un partido que ponga a España primero", ha publicado en su cuenta de X.

Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros ha pedido una "reflexión interna" a Vox. Concretamente lo ha hecho porque le ha generado mucha "tristeza" la situación que vive el partido por una "estrategia tan equivocada como incomprensible".

"Casi parece que la estrategia fuera limitar el crecimiento, no gobernar para no quemarse, no abrirse para no ampliar la base, encerrarse en un búnker contra todos... para mantenerse eternamente en una cómoda oposición a todo", ha publicado también en redes sociales.

El último en sumarse a las críticas ha sido el descartado más reciente, José Ángel Antelo. En su caso, directamente ha apuntado a las purgas como el principal motivo de no haber conseguido el resultado esperado: "Las purgas, junto a la falta de una organización seria y profesional, hacen que Vox no cumpla con las expectativas".

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