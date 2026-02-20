El mensaje de Blázquez a los hombres tras el "¿qué os pasa?" de Resano: "La violencia machista mata y combatirla es una obligación de todas y todos"

¿Por qué es importante? laSexta ha analizado lo último del ya exDAO, el policía más poderoso de España acusado de agresión sexual a una mujer, por supuesto, subordinada. A eso se han sumado novedades del expríncipe Andrés, involucrado en una red de pederastas que violaban niñas, y del alcalde de Móstoles, sin olvidar el caso de Paco Salazar.

laSexta ha abordado casos recientes de violencia machista y abuso de poder, incluyendo al exDAO, el expríncipe Andrés y el alcalde de Móstoles. Helena Resano cuestionó a los hombres sobre su papel en estas situaciones, subrayando que muchas mujeres sienten que el sistema las falla y que persiste la impunidad. Rodrigo Blázquez, en el informativo nocturno, destacó que el problema es estructural y llamó a los hombres a reflexionar sobre sus comportamientos y denunciar el machismo. La violencia machista ha causado 1.352 muertes desde 2003, y el teléfono 016 ofrece apoyo a víctimas. Este servicio es gratuito, confidencial y accesible, proporcionando asesoramiento y recursos a quienes lo necesiten.

laSexta ha analizado lo último del ya exDAO, el policía más poderoso de España acusado de agresión sexual a una mujer, por supuesto, subordinada. A eso se han sumado novedades del expríncipe Andrés, involucrado en una red de pederastas que violaban niñas, y del alcalde de Móstoles, sin olvidar el caso de Paco Salazar. Cada uno de estos casos es muy diferente, pero comparten un patrón común que ha llevado este viernes a Helena Resano a lanzar una sonora pregunta a los hombres: "¿Qué os pasa?".

"Muchas mujeres piensan -con razón- que nada ha cambiado, que el sistema les está fallando, que ellos siguen actuando con total impunidad y con el silencio cómplice de los que están a su lado. Así que la pregunta es necesaria: ¿Qué os pasa?", ha dicho este viernes Resano en el informativo de laSexta Noticias.

Ante esto, Rodrigo Blázquez ha aprovechado el informativo de la noche para abordar la cuestión: "Cuando muchas mujeres preguntan '¿qué nos pasa a los hombres?', no están señalando a individuos, sino un problema estructural. Muchos hombres escuchamos esta apelación y nos podemos sentir agredidos y pensar: '¿Por qué nos señalan a todos si yo no he agredido a ninguna mujer?'. Pero la solución no pasa por decir 'no todos', sino por reconocer esta realidad".

"Podemos escudarnos ahí o intentar dar un paso más allá: revisar nuestros propios comportamientos machistas; pensar qué hacemos en nuestro día a día para evitarlos; y, quizá lo más importante, no callarnos. Hombres, pensemos simplemente en todo lo que recibimos en los grupos de WhatsApp en los que no hay mujeres y cómo cuesta escribir ahí denunciando el machismo", ha afirmado.

A continuación, ha resaltado que "la violencia machista mata y combatirla es una obligación de todas y de todos". "También de todos los hombres. Es evidente que no todos los hombres agredimos a las mujeres. Pero es igual de evidente que somos los hombres quienes agredimos a las mujeres", ha agregado.

"¿Quieren pruebas?", ha preguntado tras esto, y las ha dado: "Esta misma semana, tres mujeres y dos menores asesinados por hombres. Este viernes, en Arona, en Tenerife, violencia machista y vicaria contra un niño de diez años. Lo ha matado su padre a sangre fría. El hombre ha intentado también asesinar a la madre a cuchilladas con un machete. Era su pareja. También atacó a la Guardia Civil con el mismo arma y ha acabado abatido disparado por los agentes. Muerto", ha dicho Blázquez.

En las últimas ocho semanas nueve mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Cifra insufrible del terrorismo machista en lo que llevamos de año. En seis de los nueve asesinatos había una denuncia previa y, además de esa denuncia, cuatro de las mujeres contaban con órdenes de alejamiento en vigor, lo que evidencia que la protección de estas mujeres no es suficiente y que las grietas existen.

El terrorismo machista deja ya 1.352 muertes desde el 1 de enero de 2003, fecha desde la que hay registros. El teléfono 016 ha recibido 1.462.110 llamadas desde el 3 de septiembre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2025, con 110.595 llamadas del 1 de enero a 31 de diciembre del año pasado.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

