El alegato de Helena Resano contra la insufrible lacra del terrorismo machista: "¿Qué os pasa?"

El contexto "Muchas mujeres piensan -con razón- que nada ha cambiado, que el sistema les falla, que ellos siguen actuando con total impunidad", denuncia la presentadora de laSexta Noticias. En lo que va de año son ya nueve las víctimas de violencia machista, el triple que en el mismo periodo de 2025.

En las últimas ocho semanas, nueve mujeres han sido asesinadas en España, reflejando la brutal realidad del terrorismo machista. El caso más reciente ocurrió en Tenerife, donde un hombre mató a su hijo de 10 años e hirió gravemente a su expareja. Helena Resano, en laSexta Noticias, reflexionó sobre esta situación, cuestionando a los hombres que tratan a las mujeres como propiedad. A pesar de las denuncias y órdenes de alejamiento, la protección es insuficiente, evidenciando fallos en el sistema. Desde 2003, 1.352 mujeres han sido asesinadas. El teléfono 016 ofrece atención gratuita y confidencial a víctimas de violencia de género, derivando emergencias al 112 y coordinándose con servicios autonómicos.

Nueve mujeres asesinadas en ocho semanas. Es la insufrible lacra del terrorismo machista en lo que llevamos de año. El último caso que hemos conocido ha tenido lugar en Tenerife, con un hombre asesinando a su hijo de 10 años y dejando herida de gravedad a la madre del menor. Esta semana, otras dos mujeres fueron asesinadas en Madrid y Benicàssim.

Esta insoportable realidad ha protagonizado el arranque de Helena Resano del informativo laSexta Noticias de este viernes. La presentadora ha querido hacer una reflexión, con una pregunta y tres palabras dirigidas "a ellos", a esos hombres que "han demostrado que tratan a las mujeres como su propiedad o incluso peor": "¿Qué os pasa?".

"Aquí [señalando la pantalla] tienen las caras de algunos de los hombres que han demostrado que tratan a las mujeres como su propiedad o incluso peor. Hombres que creen que su subordinada es de su propiedad. Hombres que hacen política a costa de mujeres violadas, o de mujeres acosadas. Para atacarse entre ellos, nunca para protegerlas. Y hombres, demasiados, que tratan a sus exparejas como si fueran suyas. Mujeres que decidieron ser libres y que han pagado con su vida", denuncia Resano. En la pantalla aparecen los rostros de Jeffrey Epstein, el expríncipe Andrés, el exDAO de la Policía Nacional José Ángel González, el hombre detenido en Tenerife por matar a su hijo y herir de gravedad a su mujer y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

Es por eso, prosigue, que muchas mujeres "piensan -con razón- que nada ha cambiado" y que el sistema "les falla" porque ellos "siguen actuando con total impunidad". "Así que la pregunta es necesaria: ¿Qué os pasa?".

En seis de los nueve asesinatos había una denuncia previa y, además de esa denuncia, cuatro de las mujeres contaban con ordenes de alejamiento en vigor, lo que evidencia que la protección de estas mujeres no es suficiente y que las grietas existen.

El terrorismo machista deja ya 1.352 muertes desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy. El teléfono 016 ha recibido 1.462.110 llamadas desde el 3 de septiembre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2025, con 110.595 llamadas del 1 de enero a 31 de diciembre del año pasado.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.