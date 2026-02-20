Desde el accidente de Lady Di o la infidelidad de Carlos III a la vinculación del expríncipe Andrés con Epstein: los escándalos que marcaron la familia Windsor

Los detalles El supuesto cuento de hadas con las bodas reales del rey y Diana de Gales primero, herederos al trono, y el del exduque de York y Sarah Ferguson después, terminaron fracasando. Estos divorcios en una de las familias más destacadas del panorama internacional pusieron a la reina Isabel II en el foco principal.

El arresto del expríncipe Andrés representa el mayor escándalo del reinado de Carlos III, sumándose a una serie de controversias que han sacudido la corona británica. Los matrimonios fallidos de Carlos con Diana de Gales y de Andrés con Sarah Ferguson dejaron a la reina Isabel II en el centro de atención, calificando 1992 como su "annus horribilis". La infidelidad de Carlos con Camila Parker Bowles y la trágica muerte de Diana en 1997 deterioraron la imagen de la monarquía. Años después, el príncipe Harry, junto a Meghan Markle, revivió antiguos fantasmas con su salida de la familia real y denuncias de racismo dentro de Buckingham.

El arresto del expríncipe Andrés supone el peor escándalo del reinado de su hermano, el monarca Carlos III. Sin embargo, este solo es el último de una amplia lista en la corona británica, que se ha visto sacudido por diferentes disputas, infidelidades y abdicaciones.

El supuesto cuento de hadas con las bodas reales de Carlos y Diana de Gales primero, herederos al trono, y el de Andrés y Sarah Ferguson después, terminaron fracasando. Estos dos divorcios en una de las familias más destacadas del panorama internacional dejaron a la reina Isabel II en el foco principal.

Así, la monarca más longeva de la historia británica, lamentaba estas separaciones definiendo 1992 como un "annus horribilis". Sin embargo, la polémica, los rumores y la cascada de cotilleos solo acababa de empezar.

Uno de los mayores escándalos de la historia en la realeza y la sociedad fue la infidelidad del entonces príncipe Carlos con Camila Parker Bowle, que acabó por tirar por los suelos la popularidad de la Corona. Los escabrosos detalles del adulterio se aireaban a diario en los tabloides de todo el mundo, así como la icónica respuesta de la princesa con su 'vestido de la venganza'.

"Éramos tres en mi matrimonio y tres son multitud", decía la querida y alabada Lady Di, quien dejó en shock a la ciudadanía con su inesperada muerte en 1997 en un accidente mortal en el túnel del Pont del Alma, en París. Tras su fallecimiento, la población acusó a la reina de frialdad ante la tragedia, que calificó a Diana como "un excepcional y generoso ser humano".

Años después, el príncipe Harry torpedeaba los cimientos de palacio con su disfraz de nazi en 2005, un daño a la imagen de la realeza del que culpó a su hermano Guillermo y la princesa Catalina. Sin embargo, el terremoto Harry marcaría la familia Windsor con su sonado Megxit tras casarse con la actriz Meghan Markle.

Ambos hicieron revivir los fantasmas de la abdicación de Eduardo VIII para casarse con la divorciada Wallis Simpson y es que el matrimonio de Harry y Meghan renunció a sus obligaciones reales y se mudó a Estados Unidos.

En una historia de no acabar, Harry escribía sus memorias contando intimidades de la corona y por si era poco, Meghan ponía la puntilla: llegó a denunciar racismo dentro de Buckingham por ser mestiza.

Ahora, es el expríncipe Andrés quien ocupa titulares y programas de televisión tras su detención por la Policía británica por sospecha de "mala conducta en un cargo público" y su relación con el caso Epstein, un entramado que deja una vez más al descubierto a la familia real británica.

