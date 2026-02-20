Historia de una victoria: del anuncio a bombo y platillo de Feijóo al fin del proyecto de la macrocelulosa de Altri

Los detalles El ahora líder del PP, por entonces presidente gallego, prometía que iba a ser "la mayor planta industrial de Europa de fibras textiles provenientes de madera" y era uno de sus grandes proyectos empresariales.

La Xunta de Galicia ha decidido archivar el proyecto industrial de Altri en Palas de Rei, Lugo, debido a la falta de conexión eléctrica, poniendo fin a años de lucha ciudadana. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció la decisión tras la exclusión del proyecto en la planificación eléctrica del Gobierno, a pesar de las alegaciones de la Xunta. El proyecto, anunciado en 2022 por el entonces presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, prometía ser la mayor planta de fibras textiles de Europa, generando aproximadamente 500 empleos. Sin embargo, enfrentó oposición vecinal y ecologista por el riesgo medioambiental, especialmente en relación al uso del agua del río Ulla. Finalmente, sin la subestación eléctrica necesaria, el proyecto ha sido descartado.

No habrá macrocelulosa en Palais de Rei (Lugo). Después de años de lucha de los ciudadanos, la Xunta de Galicia ha iniciado este viernes el proceso para archivar el proyecto industrial de Altri previsto para la zona debido a la "falta" de conexión eléctrica.

La decisión la ha dado a conocer este viernes la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en una visita a Maderas Besteiro, en Lugo. En ella ha sido determinante la exclusión de la fábrica por parte del Gobierno en su planificación eléctrica, a la que la Xunta ha presentado alegaciones.

Y con esta decisión se da carpetazo a ese proyecto que Alberto Núñez Feijóo, por entonces presidente gallego, anunciaba a bombo y platillo a comienzos de 2022: "La mayor planta industrial de Europa de fibras textiles provenientes de madera". Fue uno de los grandes proyectos empresariales de la Xunta del 'popular'.

Por su ubicación estratégica y los recursos hídricos, Altri elegía el municipio de Palas de Rei, en Lugo, para su nueva fábrica. Prometía "aproximadamente 500 empleos" y más indirectos regados con millones de euros provenientes de Europa. "700 millones de inversión", apuntaba Alfonso Rueda.

No obstante, el proyecto se topó desde un inicio con la oposición vecinal de toda la Cuenca del Ulla. Las plataformas ecologistas alertaban entonces del riesgo medioambiental que supondría la construcción de la macrocelulosa. Greenpeace ponía cifras al proyecto: 46 millones de litros de agua al día captados del río Ulla y 30 millones de litros de agua contaminada que terminarían desembocando en la ría de Arousa.

Ante ello, el marisqueo y la pesca tradicional alzaban la voz. Y el sector turístico intentaba frenar una fábrica que se levantaría a poco más de un kilómetro del Camino de Santiago: "Nadie va a querer hacer una etapa del Camino de Santiago para ver la catedral de las catedrales de la celulosa"

El grito desesperado de negocios tradicionales impulsaban el debate a nivel nacional. Mientras Altri guardaba silencio, el Gobierno de España pasaba de apoyar el proyecto a exigir máxima rigurosidad. Hasta que este viernes, cuatro años después, al proyecto se le ha apagado la luz. Sin la subestación eléctrica, el estado dice 'Altri Non'.

