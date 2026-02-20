Ahora

Suceso en Valladolid

Muere un menor de 16 años tras ser apuñalado por otro joven de 13 en Valladolid

Los detalles La Policía Nacional investiga al presunto autor del apuñalamiento, a otra menor y a una mujer adulta, que al parecer se encontraban en el lugar de los hechos cuando ocurrió la agresión.

La Policía Nacional en el lugar en el que un menor de 13 años ha apuñalado presuntamente a otro joven de 16 en Valladolid.
Un joven de 16 años ha fallecido este viernes en Valladolid tras ser apuñalado supuestamente por otro menor de 13 años. Este terrible suceso ha ocurrido en la calle Democracia de la capital vallisoletana sobre las 14:30 horas, según ha explicado a EFE el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales. Por este motivo, la Policía pondrá a disposición de la Fiscalía al menor que, según los primeros indicios, es el supuesto autor material del acuchillamiento.

Por su parte, la Policía Nacional también investiga a una joven, también menor de edad, y a una mujer adulta, que al parecer se encontraban en el lugar de los hechos cuando ha tenido lugar la agresión. Así, las tres personas supuestamente relacionadas con lo ocurrido han sido trasladadas a dependencias policiales.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León han explicado que varias llamadas efectuadas a las 14:33 horas solicitaron asistencia sanitaria para un joven que había resultado herido grave tras sufrir una agresión con un arma blanca en el tórax. De esta manera, el 112 ha avisado del suceso a la Policía Nacional, a la Policía Municipal y al Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias Sanitrias -Sayl, desde el que se envió una UVI móvil.

En el lugar de los hechos, el personal sanitario de Sacyl ha atendido a la víctima, que posteriormente ha sido trasladado en la UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, cercano a la zona en la que ocurrió el suceso, donde finalmente ha fallecido, tal y como han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Es por ello que la Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos, su desencadenante y otros extremos vinculados con la agresión mortal, además de las motivaciones del presunto autor. Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a través de la red social X, ha expresado la repulsa ante el "terrible" suceso.

"Nuestro pésame a la familia del menor víctima de la violencia indeseable", ha expuesto el regidor. "¡Nunca admitiremos actitudes violentas y menos entre los jóvenes", ha sentenciado Carnero en su perfil de X.

