Más envases recuperados y de mejor calidad: una planta de Vizcaya se convierte en referente en España por incorporar IA a la separación de envases

¿Por qué es importante? Mejorar la calidad de cada fracción producida hará más sencillo que esos materiales puedan tener una segunda vida.

La planta de reciclaje Bizkaiko Zabor Berziklategia, ubicada en Amorebieta (Vizcaya), se ha convertido en referente en España después de haber incorporado inteligencia artificial a la separación de envases, lo que permitirá que su labor sea aún más precisa, eficaz y sostenible. "Somos la primera planta en la que se separan diez fracciones", ha explicado Pedro Goikoetxea, gerente de la empresa. Asimismo, Javier López Domingo, gerente de la oficina técnica de Ecoembes ha indicado que "es un hito para esta planta que va a permitir el cumplimiento de las obligaciones que vienen desde Europa".

El objetivo de esta medida es doble. Por un lado, se pretende que cada fracción que se separe sea de mayor calidad para que sea más fácil que ese material tenga una segunda vida. "Residuos con más calidad y específicos, vamos a completar un círculo para reincorporar materiales a la cadena de producción", ha manifestado Domingo. Por el otro, hará posible aumentar la cantidad de envases recuperados. "Aquí llega todo el envase amarillo de Vizcaya, en la otra planta trabajamos a cinco toneladas por hora y en esta a ocho".

Esto será posible gracias a que con esta tecnología "unos ópticos que a través de la lectura de los envases y a través de inteligencia artificial lo que consiguen es separar con precisión esos envases", ha remarcado Domingo.

Con todo, este es un paso más para avanzar en la circularidad plena de los envases. Aunque no está de más recordar que todo comienza con el simple gesto de separar los envases y tirarlos al contenedor amarillo.

