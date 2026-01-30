Retrasos generalizados que obligan a buscar alternativas cada vez más caras: el caos ferroviario continúa tras las tragedias de Adamuz y Gelida

Los retrasos en los trenes se han generalizado debido a las limitaciones de velocidad. Muchos viajeros están buscando alternativas y Renfe e Iryo han expresado que no abonarán indemnizaciones por llegar tarde.

Los retrasos de los trenes se han generalizado debido, en gran medida, a las reducciones de velocidad que ha impuesto Adif después de que los maquinistas hayan denunciado el estado de algunos tramos de la vía. Durante la semana, miles de personas han tenido que hacer encaje de bolillos para intentar llegar a tiempo a sus trabajos, pero con la llegada del fin de semana la situación está empeorando.

"Ha sido un poco odisea porque he salido a las 6:00 horas de mi casa y acabo de llegar, son las 12:10 horas y debería de haber llegado a las 10:30 horas como muy tarde"; "Hemos salido a las 7:00 horas de Barcelona y hemos llegado con hora y media de retraso. Veníamos preparados porque cogimos el Rodalies de Girona a Barcelona y es lo mismo"; "Salimos bien, pero fueron retrasando, retrasando y al final hora y veinte de retraso"; "Hemos estado 52 minutos con retraso y es tu tiempo y te lo están quitando", han comentado varios viajeros que han llegado a la Estación de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes.

Precisamente en la parada de la capital se está viviendo una situación peculiar, puesto que las pantallas muestran en negrita la hora a la que deberían llegar los trenes en circunstancias normales y en azul la hora a la que aproximadamente llegarán debido a las limitaciones en la velocidad.

¿Cuánto se retrasa de media el tren según la línea? ¿Se puede reclamar una indemnización?

Renfe ha comunicado a laSexta, que los retrasos en las vías, aplicables a todas las compañías, son de: 66 minutos si se dirigen al este, nueve minutos si se va al corredor mediterráneo; diez en el caso del sur y 21 en el del norte. Sin embargo, estas cifras distan mucho de la realidad.

"Llegué el miércoles y tardé cinco horas y pico en llegar, que dure lo que tenga que durar, pero que sean realistas con los plazos"; "Venimos bastante frecuentemente y en menos de dos horas estábamos. Ahora está en dos horas y algo", han expresado pasajeros que han llegado a la estación Joaquín Sorolla de Valencia.

"Cojo el de Madrid y paro en Lleida normalmente. Es una hora, pero creo que con la reducción, que va más o menos a la mitad, pues tardaré una hora y cuarto o y veinte. He tenido que mirar si se atrasaba mucho o no para cambiar mis horarios y apañarlo un poco "; "Ha habido retrasos de cinco horas así que esperamos que no tarde mucho"; "No sé cuánto voy a tardar, pensaba adelantarlo y coger el de las 12:15 horas, pero han suprimido ese tren y yo tengo una visita a la cual no me puedo retrasar demasiado", han comentado en Barcelona Sants.

Por si fuera poco y para colmo de los viajeros la situación lejos de mejorar va a empeorar, puesto que antes si los trenes llegaban tarde se podía reclamar esa incidencia y la compañía correspondiente abonaba una cantidad en función del retraso. Sin embargo, el pasado miércoles Iryo anunció que dejaría de pagar y Renfe comenzará a hacerlo a partir del sábado. Ambas han alegado que estas demoras son ajenas a su gestión y que por ello no tienen por qué abonarlas. Por tanto, solo Ouigo se hará cargo de las tardanzas.

¿Qué puedo hacer para desplazarme?

Ante esta situación se está fomentado el transporte alternativo. Uno de ellos son los vuelos, desde Iberia han comentado a este medio que la ruta Madrid-Barcelona está sujeta a la oferta y demanda y, por tanto, a más demanda más precio. No obstante, en el caso de Andalucía, sí que se ha limitado el precio a los 99 euros, así como han aumentado en 30.000 las plazas disponibles.

Por otra parte, BlaBlaCar ha manifestado que la línea Madrid Barcelona ha aumentado un 130% y ha garantizado que el precio no suba de los 30-35 euros.

