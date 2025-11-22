De Sangüesa a España: el proyecto piloto de separación de envases que no tardará en llegar al resto del país

laSexta Columna visita Sangüesa, en Navarra, para conocer una prueba piloto basada en el SDDR, un sistema basado en poner un depósito a las botellas de plástico, que después se devuelve cuando se reciclan una vez vacías.

Aitor Sola, presidente de la mancomunidad de Sangüesa, en Navarra, enseña orgulloso a laSexta Columna los resultados de una prueba piloto revolucionaria para la separación de envases que pretende ponerse en marcha en toda España.

Aitor explica en el vídeo sobre estas líneas que, tras hablar con todos los comercios de Sangüesa, se puso un pequeño depósito de 10 céntimos en las bebidas, en las latas y en las botellas de plástico menores de 3 litros que, al comprarlas, incrementaba el precio en el coste total.

Una vez consumido, se volvía a una máquina colocada tanto en un supermercado como en la calle Mayor y, al introducir la botella o la lata, daba unos tickets para poder canjear en los comercios por el importe del depósito del envase, esos 10 céntimos.

Según un informe del Ministerio de Medioambiente, en España sólo recuperamos poco más del 41% de las botellas de plástico de un solo uso que consumimos. Un dato mucho menor del 70% exigido por Europa.

Por eso, el gobierno apuesta porque la nueva forma de reciclar sea esta, conocida como SDDR, Sistema de Depósito, Devolución y Retorno.

Después de 3 meses de prueba, en Sangüesa aseguran que han recogido muchos más envases de lo que conseguían con el sistema habitual. Según Andoni Uriarte, director de este proyecto piloto, el índice de retorno de los envases puestos en el mercado fue del 82%.

Andoni señala que, ante el éxito de la prueba, la voluntad del Gobierno de Navarra es implementarlo a todo su territorio, "sobre todo con el objetivo de poder ayudar a implementarlo en el resto del Estado".

Ante las dudas de que el nuevo sistema esté listo en toda España para el próximo año, laSexta Columna pregunta al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que se muestra optimista, pero advierte del problema añadido que supone el volumen de turistas que recibimos.

