De la escombrera a carreteras y pistas de tenis: así se da una segunda vida a los residuos de la construcción

laSexta Columna acompaña a Luis Felipe del Real por su planta en la que convierten escombros en áridos reciclados, un compuesto apto para hacer cemento, carreteras o pistas de tenis y que es "tan bueno o mejor que el natural".

Además de estar muy preocupado por el reciclaje, Luis Felipe del Real también hace negocio con él. Su empresa se dedica a buscar una nueva vida para un residuo que desde hace décadas, inunda nuestro país: los escombros.

En el vídeo sobre estas líneas, Luis Felipe muestra la planta donde recogen residuos de construcción, procedentes tanto de demolición como obra nueva y los transforman en áridos reciclados.

Los áridos reciclados son, por ejemplo, compuestos utilizados para hacer cemento, carreteras o pistas de tenis.

En un país como el nuestro, en el que cada año se generan 33 millones de toneladas de residuos de la construcción, todavía estamos lejos de reciclar escombros al nivel de los grandes referentes, como el vidrio, del que recuperamos un 95%, o el papel, que lo sigue de cerca con más de un 86%.

Sin embargo, los números que maneja Luis Felipe dan esperanza para el futuro. En este sentido, apunta que en poco más de 20 años han doblado el volumen de toneladas de escombros al año que han procesado, limitando a entre el 5% y el 8% el porcentaje de residuos sin reciclaje posible.

El único problema es que, aunque reciclemos más, hay que convencer a los constructores de que usen material reciclado. Luis Felipe opina que administraciones y todos los agentes del sector "se tienen que poner las pilas" a la hora de utilizar un material que, según él, es "tan bueno o mejor que el natural".

