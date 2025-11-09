Jugando también se cuida el planeta: Ecoembes y el balonmano impulsan el reciclaje en las gradas

¿Por qué es importante? El pabellón de Torrelavega se suma a una campaña que une deporte y sostenibilidad. Ecoembes y el club de balonmano colaboran para fomentar el reciclaje entre los aficionados, promoviendo pequeños gestos que ayudan al planeta y fortalecen el compromiso social del deporte.

Un simple gesto que nos hace especiales. Balonmano y reciclaje se unen en esta campaña de Ecoembes que llega al pabellón de Torrelavega.

Fernando Llaca, miembro de Ecoembes, destaca la importancia de esta iniciativa: "Con la cantidad de gente que viene a los partidos que usa envases, hay que darles esa facilidad de que puedan hacer esa separación correcta para posteriormente reciclar esos envases."

Todo el recinto cuenta ya con contenedores azules y amarillos para evitar que papeles y plásticos acaben en el suelo.

El reto para el club es alcanzar los 5.000 envases recogidos antes de final de año. Lo tienen fácil: ya van por casi un 30%. Aunque, más allá de las cifras, lo realmente importante es que todos estos contenedores permanezcan en el pabellón una vez finalice la campaña.

Servando Revuelta, presidente de ASOBAL, subraya el valor educativo del proyecto: "Que los más jóvenes lo puedan ver y se puedan acostumbrar a que este tipo de proyectos puedan avanzar",

Con esta iniciativa, deporte y sostenibilidad se dan la mano en Torrelavega, demostrando que un simple gesto puede marcar la diferencia.

