De los hogares a los grandes mercados: el gran salto necesario para que el reciclaje sea por fin cosa de todos y no solo del consumidor

El contexto: La mayoría de la población ya es consciente de la importancia de reciclar en el hogar, pero ¿qué ocurre con los productores y los grandes centros desde los que se distribuyen los productos? De acuerdo con los especialistas, aún pueden mejorar mucho en este aspecto. La meta es extender el hábito del reciclaje doméstico a los grandes mercados y a las cadenas de distribución.

La concienciación sobre el reciclaje en el hogar está extendida, pero aún queda camino por recorrer en grandes mercados y cadenas de distribución. Rosa Chávarri de Ecoembes destaca la importancia de la alianza con MERCASA para implementar el reciclaje en toda la red de mercas. Se han lanzado iniciativas, como una prueba piloto en Mercavalència para gestionar cajas de madera, donde se generan más de 5.000 toneladas de residuos. El objetivo es lograr corresponsabilidad entre consumidores, fabricantes y vendedores.

"El envase comercial es todo aquel envase que un productor pone en el mercado pero que no llega a casa", explica Vanessa Moreno Vincent, jefa de coordinación de la Red de Mercas MERCASA a laSexta Noticias. Un ejemplo de este tipo de envases son las típicas cajas de cartón en las que se transporta la fruta o la verdura desde su origen hasta la tienda en la que la compramos finalmente.

Para lograr este objetivo, señala Rosa Chávarri, especialista de Ecoembes en recogidas fuera del hogar, "la alianza con MERCASA es fundamental para poder llevar a cabo el reciclaje a toda la red de mercas". Una red que es clave para dar una segunda oportunidad a esos envases que hasta ahora solo tenían un camino de ida. "Desde el punto de vista legislativo se ha ido avanzando. Ahora mismo es obligatoria la gestión de los envases comerciales", celebra Chávarri.

Y no solo la gestión. También se busca concienciar a los mayoristas sobre su papel clave en este proceso a través de distintos programas. "Hemos puesto en marcha diferentes iniciativas para la gestión de los envases que se generan en los mercas", apunta la especialista de Ecoembes. Uno de ellos, comenta, se desarrolla en Mercavalència: "es una prueba piloto que consiste en orientar la gestión en concreto de las cajas de madera".

De hecho, "Mercavalència genera más de 5.000 toneladas de residuos. De esas, más de 100 toneladas son de madera", detalla Vicen Mañez, responsable de medioambiente en Mercavalència.

El objetivo es que exista una corresponsabilidad entre el consumidor final, los fabricantes y vendedores para que reciclar sea por fin cosa de todos.

