Martiño y su plan B para escapar de una condena por violación en España: boda en Cuba y papeles de residencia

Los detalles Martiño intentó estirar su fuga todo lo posible: viajó por medio mundo hasta plantarse en Cuba, donde ya estaba preparando una boda para conseguir la residencia y poner todavía más difícil que lo devolvieran a España, donde tiene pendiente una condena de 13 años y seis mese por violar a una menor.

Martiño Ramos creía tener un plan perfecto para seguir fugado. Tras ser condenado por violar a una niña de 12 años, desapareció de Ourense y su rastro llevó a los investigadores por medio mundo hasta acabar en Cuba. Hace solo dos días salió de la lista de los más buscados. Hoy ya está detenido en la isla. Y ya sabemos cómo lo pillaron.

La primera noticia que recibe la Policía Nacional desde La Habana es tan breve como sorprendente: "Localizado y tranquilo". Tranquilo… y sin orden internacional de búsqueda. Porque, en este caso, nadie había movido ficha: ni los juzgados emitieron petición alguna ni Canadá de avisos ciudadanos. Fue la propia Sección de Fugitivos la que, literalmente, vio la noticia en la tele y se puso a trabajar. Así empezó todo en septiembre.

Aun sin grandes herramientas legales, su camino fue fácil de seguir: de Ourense a Portugal, Brasil, Perú y por último, Cuba. Y ahí se quedó. Localizado y controlado.

¿Podía haberse escapado otra vez? Sí: tenía un plan B

Y era un plan bastante claro: casarse en Cuba para conseguir la residencia. Si lo lograba, la extradición se complicaría muchísimo. En los informes que la policía cubana envía a España aparece una frase llamativa: "Va siempre con una mulata". Según las investigaciones, su futura esposa.

Martiño no solo estaba con ella: ya había ido al consulado para preparar los papeles de la boda. Ese detalle encendió todas las alarmas. Por eso, España aceleró su inclusión en la lista de fugitivos este lunes. Pero ojo: la detención no fue este lunes, sino el viernes anterior. Cuba tardó en comunicarlo oficialmente y aquí se supo después.

Ahora, todo depende de Cuba

La gran pregunta es: ¿lo van a extraditar? La respuesta, por ahora, es que el proceso va lento, como casi todos los trámites entre países. Aun así, el delegado del Gobierno en Galicia habla de extradición "inminente".

Si vuelve a España, se enfrentará a una condena de 13 años y seis meses por abusar de una menor desde los 12 hasta los 16 años. Él lo negó todo durante el juicio. Pero la sentencia fue contundente: el relato de la víctima era sólido y describía a Martiño como un hombre sádico y manipulador.

Así que el plan B —boda, papeles y una nueva vida en Cuba— se le ha caído como un castillo de naipes. Ahora, la pelota está en el tejado de Cuba… y el tiempo ya juega en su contra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.