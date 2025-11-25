Fotografiando a chicas extremadamente jóvenes y de fiesta en fiesta: así vivía el fugitivo Martiño Ramos en Cuba

El contexto El profesor y exdirigente de En Marea fue condenado a 13 años de cárcel por abusar violentamente de una de sus alumnas, de doce años. Abusos que se prolongaron hasta que ella tuvo 16.

Trabajando como fotógrafo y haciéndose llamar Martín Soto. Así ha rehecho su vida en Cuba Martiño Ramos, el exdirigente de En Marea que se fugó tras ser condenado a 13 años de cárcel por violar a una menor y que ha sido incluido por la Policía Nacional en la lista de los delincuentes más buscados.

Desde su llegada a la isla no solo se ha cambiado el nombre, también ha cambiado de imagen, cortándose el pelo y afeitándose la barba. Hasta hace unas horas tenía un perfil de Instagram en el que mostraba sus trabajos como fotógrafo, la mayoría de ellos con modelos extremadamente jóvenes a las que capta a través de las redes sociales.

Durante sus cinco meses en Cuba, el profesor y excandidato de En Marea se ha pasado el día de fiesta en fiesta, invitando a chicas jóvenes ante las que presumía de ser un gran empresario español con vínculos con importantes profesionales.

Este lunes, tras publicarse la lista de los diez fugitivos más buscados en España, Cuba ejecutó finalmente la orden de detención internacional que pesaba contra él. Sin embargo, al no haber un acuerdo de extradición con España, se abre un proceso de negociación política. "Cuba pedirá algo a cambio", asegura al respecto el abogado penalista Álvaro Escudero a laSexta.

Si acaba siendo deportado, le espera una condena de 13 años en España por abusar violentamente de una de sus alumnas, de doce años. Abusos que se prolongaron hasta que ella tuvo 16.

Según detalla la sentencia, Ramos contactó con ella a través de Instagram haciéndose pasar por un menor y le pidió vídeos y fotografías, posteriormente, la citó presencialmente. Asimismo, se explica que las relaciones sexuales fueron "sádicas".

