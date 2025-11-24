EN LA LISTA DE LOS FUGITIVOS MÁS BUSCADOS
Actividad en redes sociales, localizado en Cuba y con trabajo de fotógrafo: la vida de Martiño Ramos como fugitivo por agredir sexualmente a una menor
El contexto Se le condenó en 2024 por agredir sexualmente a una alumna menor de edad en Ourense durante cuatro años. La sentencia recoge que tuvo conductas "sádicas".
Resumen IA supervisado
La Policía Nacional ha solicitado ayuda ciudadana para localizar a los diez fugitivos más buscados, entre ellos Martiño Ramos Soto, un profesor gallego condenado por agresión sexual a una menor. Ramos, fugado desde julio, ha sido localizado en Cuba, donde trabaja como fotógrafo bajo un nombre modificado. Aunque no existe un acuerdo de extradición con Cuba, las autoridades españolas han contactado con las cubanas para evitar su fuga. Ramos utilizó medios sofisticados para escapar de España y ha sido condenado por abusar de una alumna durante cuatro años. Los vecinos de Ourense expresan su indignación por su huida.
* Resumen supervisado por periodistas.
La Policía Nacional ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a los diez fugitivos más buscados. La lista está conformada por narcotraficantes, asesinos y violadores en su mayoría. Aunque también aparece el rostro del Martiño Ramos Soto, profesor gallego y miembro de las listas de Ourense en Común, que fue condenado a 13 años y medio de cárcel y a 21 de inhabilitación por agredir sexualmente a una alumna menor de edad. Ramos lleva fugado desde julio, pero ha sido localizado en Cuba.
La nota negativa es que no existe acuerdo de extradición con el país caribeño. Sin embargo, las autoridades españolas ya han contactado con las cubanas y han solicitado que se extremen las precauciones para que no se escape y no repita sus actuaciones. Del mismo modo, la Audiencia Provincial de Ourense ha activado la orden de detención internacional contra él.
Ramos Soto se fugó de España hace cuatro meses y para ello utilizó medios sofisticados, como el uso de una VPN con la que enmascaró todos sus movimientos. Posteriormente, viajó a Portugal, Brasil, Perú y, finalmente, a Cuba. Allí trabaja como fotógrafo y no tiene pudor en mostrar su rostro en las redes sociales que utiliza para anunciar su trabajo. No obstante, no utiliza su identidad original, sino que su nombre lo ha acortado a Martín y lo acompaña de su segundo apellido, Ramos.
Por su parte, el jefe de la sección de Fugitivos de la Policía Nacional, Fernando González, ha confirmado que el hecho de publicar su nombre y foto se enmarca dentro de una "estrategia para intentar conseguir la detención"."Le hemos alertado de que sabemos donde está", ha añadido, al tiempo que ha confirmado que han solicitado a las autoridades cubanas que adopten "una serie de medidas cautelares".
¿Por qué fue condenado Martiño Ramos?
En 2021, una alumna suya denunció que había abusado de ella durante cuatro años. Las agresiones sexuales comenzaron cuando la víctima tenía doce años y se prolongaron hasta que tuvo 16. Según se recoge en la sentencia, Ramos contactó con ella a través de Instagram haciéndose pasar por un menor y le pidió vídeos y fotografías, posteriormente, la citó presencialmente. Asimismo, se explica que las relaciones sexuales fueron "sádicas".
La Audiencia Provincial de Ourense le condenó en 2024 y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lo confirmó en 2025. Intentó recurrir ante el Tribunal Supremo, aunque su demanda no fructificó.
Con todo, las cámaras de Más Vale Tarde han podido hablar con vecinos de Ourense, donde se produjeron las agresiones, que se han mostrado muy descontentos con su fuga y su nueva vida. "Toda la gente está indignada", "No sé cómo hicieron para dejarlo escapar. Ojalá lo encuentren y lo traigan", "Hay gente que lo conocía, que pensaba que era de otra manera. Están como en shock. Después de todo lo que hizo, que haga su vida como si tal cosa en cuba y que suba fotos como si nada", han comentado.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.