Imprudencia al volante

Detenida una mujer por grabar a su hijo de diez años al volante en Irún (Gipuzkoa) y subir el vídeo a redes sociales

Los detalles Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de octubre, cuando el menor realizó varias maniobras al volante de un turismo en una zona en la que había varios camiones estacionados. La madre del menor está siendo investigada por un presunto delito contra la seguridad vial.

Guardia Civil
La madre de un niño de diez años está investigada por la Guardia Civil por grabar a su hijo de diez años mientras conducía en Irún (Guipuzkoa) y publicar el vídeo a través de sus redes sociales.

Según ha detallado el instituto armada, los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de octubre, cuando el menor realizó varias maniobras al volante de un turismo en una zona en la que había varios camiones estacionados.

Tras la localización de las imágenes, los agentes abrieron una investigación que culminó el pasado viernes 21 de noviembre con la identificación de la madre y la instrucción de diligencias, según ha informado este miércoles el Ministerio de Interior en un comunicado.

La madre del menor está siendo investigada por un presunto delito contra la seguridad vial, según ha detallado la Guardia Civil.

