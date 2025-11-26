Delaporte denuncia una agresión sexual contra la cantante del grupo en pleno concierto: "Es inaceptable"

Imagen de archivo de Delaporte en un concierto.

Delaporte ha denunciado una agresión sexual sufrida por Sandra, la cantante del grupo, durante un concierto en Madrid. En un comunicado en redes sociales, explicaron que un hombre la agredió mientras ella interactuaba con el público. Sandra, en estado de shock, continuó el concierto sin comprender lo ocurrido. Días después, decidieron hacerlo público para proteger el ambiente seguro que desean en sus conciertos. Destacaron la importancia de establecer bases de seguridad y pidieron al público reportar cualquier situación incómoda. Dejaron clara su tolerancia cero ante agresiones sexuales y que tomarán medidas legales en casos similares.

A través de un comunicado que han realizado en sus redes sociales, han explicado que un hombre "agarró la cabeza" de la cantante y le "comió la boca sin su consentimiento" aprovechando que ella había bajado del escenario para hacer con el público un pogo.

"Es un acto de violencia sexual inaceptable", han denunciado, señalando que Sandra se quedó completamente en "shock" y siguió con el concierto hasta el final "sin entender nada". "Había tanta gente que no sabe quién fue", han indicado.

Días después, tras hablarlo con el equipo, decidieron hacerlo público para "proteger el espacio que construimos juntxs en cada concierto".

Al principio, quiso "callarlo y olvidarlo" porque no quería "manchar las cosas bonitas" que ocurrieron. Sin embargo, días después pudo hablarlo con su equipo y decidieron comunicarlo.

"Los conciertos son para nosotros un espacio seguro y sagrado para todas las personas que vienen a disfrutar", han destacado, confesando que quieren poder seguir bajando a bailar con sus fans "sin miedo".

El grupo ha señalado que no quieren dejar de tener cerca al público, pero necesitan sentar "unas bases de seguridad" porque, por lo visto, hay personas que "no saben lo que es el consentimiento, el respeto y la violencia sexual".

Dealaporte ha pedido que ante cualquier situación de violencia, incomodidad o duda avisen al equipo de seguridad.

Un momento que han aprovechado para dejar clara su "tolerancia cero" ante cualquier tipo de agresión sexual. "Ante situaciones así, se tomarán todas las medidas legales correspondientes", han zanjado.

