Ahora

Incendio en Murcia

Controlado y sin heridos el incendio en la fachada y en la terraza del hospital Santa Lucía de Cartagena

Los detalles El incendio se originó en la terraza del bloque quinto y, debido al fuerte viento del norte que soplaba, se propagó rápidamente de forma vertical por la fachada, afectando también al interior.

Controlado y sin heridos el incendio en la fachada y en la terraza del hospital Santa Lucía de Cartagena
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un incendio declarado alrededor de las 07:30 horas de este miércoles en el hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar a pacientes y trabajadores.

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena han conseguido controlarlo y han informado de que no hay heridos. Los bomberos están revisando los daños y si hubiera algún foco que se pudiera reactivar. Tanto el personal del hospital como los bomberos han actuado con rapidez.

Fuentes del 112 han informado de que las primeras llamadas de aviso del incendio, más de una treintena, se registraron a las 07:25 horas. El fuego afectaba tanto a la terraza y las fachadas.

Al parecer, se originó en la terraza del bloque quinto y, debido al fuerte viento del norte que soplaba, se propagó rápidamente de forma vertical por la fachada, afectando también al interior. El plan de autoprotección y emergencias se ha activado y han evacuado cuatro plantas de hospitalización.

Al lugar se han desplazado, además de una veintena de bomberos, Policía Local de Cartagena, Policía Nacional y Protección Civil.

Los bomberos han establecido un retén en el interior del edificio y los pacientes han sido trasladados a otras zonas del recinto hospitalario para facilitar su trabajo. Tras controlar el fuego, están revisando todas las zonas interiores.

Desde el Servicio Murciano de Salud y el Hospital Santa Lucía de Cartagena ya se está trabajando en la reubicación de los pacientes de las plantas afectadas, mientras que la Comunidad Autónoma ha puesto a disposición sus medios aéreos, así como a efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), si bien finalmente no se ha requerido su presencia.

Al iniciarse las llamas, personal del propio centro sanitario ha evacuado a los pacientes de este bloque y zonas próximas a estancias más seguras.

Policía Local aconseja a los conductores evitar la circulación de vehículos particulares por las inmediaciones del hospital Santa Lucía, para facilitar la labor de los servicios de emergencia. Los agentes municipales se han desplegado en la zona y vías aledañas, para realizar labores de regulación del tráfico. También han colaborado en tareas de evacuación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sesión de control al Gobierno, en directo | Feijóo tacha a Sánchez de "peligro para la democracia" tras la condena al fiscal general y el presidente responde: "El tiempo pondrá las cosas en su sitio"
  2. Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau el día de la DANA una hora después de salir de 'El Ventorro'
  3. El enviado de Trump visitará Moscú la próxima semana para acelerar el acuerdo de paz para Ucrania
  4. La gripe ya es epidemia en Aragón y rescatan las mascarillas para hacerle frente
  5. Evacúan el hospital Santa Lucía de Cartagena por un incendio en la terraza y la fachada
  6. Alba Flores: "Cómo contar su muerte era complicado. Decidí hacer un poema con la autopsia de mi padre"