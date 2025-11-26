Ahora

Cuatro años de violaciones y golpes: el tormento que Martiño Ramos infligió a su alumna menor

El contexto El agresor, que tiene pendiente una condena de 13 años y medio en España, ha sido detenido recientemente en Cuba tras la publicación de la lista de los fugitivos más buscados.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense contra Martiño Ramos

El contacto comenzó a través de las redes sociales. Utilizando una identidad falsa, Martiño Ramos localizó el perfil de su alumna de Sexto de Primaria y comenzó a escribirle. Según recoge la sentencia que le condenó a 13 años y medio de cárcel y a 21 de inhabilitación, "el acusado se presentaba como un apoyo emocional para ella intentando ayudarla a solucionar sus problemas para después pedirle fotos desnuda y vídeos masturbándose".

Esa relación virtual duró casi dos años, hasta que la menor insistió en conocerle y descubrió que con quien había estado hablando e intercambiándose fotos todo el tiempo era su profesor de música. "La menor se quedó en estado de shock, y el acusado la abrazó, le dijo que la quería mucho, que él la apoyaba, la sentó sobre sus piernas y la besó en la boca", según el fallo de la Audiencia Provincial de Ourense.

Según consta en la sentencia, Ramos se aprovechó de la fragilidad de la menor, que estaba pasando por un momento familiar muy delicado. Los encuentros violentos y sexuales continuaron, llegando a obligarla a esconderse en el maletero del coche: "Tenía que meterse en el maletero, para lo cual el acusado dejaba abierta la puerta trasera y los asientos abatidos, viajando así escondida la menor", según la Audiencia.

En su última cita los golpes fueron a más. "El acusado, tras quitarle la ropa, le dio fuertes puñetazos en el pecho, culo y costillas", recoge la sentencia, que relata que la víctima le imploró varias veces, llorando, que parase. La dejó tirada allí y se marchó. Fue entonces cuando la menor decidió denunciar. Para entonces tenía ya 16 años.

Tras ser condenado, el agresor se fugó de España en julio, pero, tras la publicación de la lista de los fugitivos más buscados, ha sido arrestado recientemente en La Habana.

