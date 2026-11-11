Una mariscada con IA, la última burla del PP a los sindicatos en plena huelga general: "Momento del aperitivo"

El contexto En alusión a la burla, Unai Sordo, secretario general de CCOO, responde al PP diciendo que "no está para inteligencia artificial" y advierte de que "la deriva ultra de las distintas derechas es un serio problema para nuestro país".

El Partido Popular (PP) ha utilizado la inteligencia artificial para criticar a los sindicatos en el contexto de la huelga general por la crisis de vivienda y las reivindicaciones salariales. Publicaron una imagen generada por IA de sindicalistas de CCOO en una mariscada, acompañada del mensaje "Se acerca un momento crítico de la huelga... el aperitivo". Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, advirtió que la huelga podría ser un "error histórico" para los sindicatos. También, Nuevas Generaciones del PP difundieron un vídeo satírico con gambas celebrando. Isabel Díaz Ayuso calificó la huelga de "política y sin sentido". Unai Sordo, de CCOO, restó importancia a las críticas, destacando la inteligencia colectiva de quienes apoyan la huelga y subrayó las reivindicaciones para los jóvenes, como el acceso a vivienda digna y servicios públicos de calidad.

El Partido Popular (PP) ha vuelto a recurrir a la inteligencia artificial (IA) para cargar contra la izquierda y, esta vez, ha puesto el foco en los sindicatos con motivo de la huelga general convocada por la crisis de vivienda y las reivindicaciones salariales. La cuenta oficial del partido en X ha publicado este miércoles una imagen generada artificialmente en la que aparecen tres supuestos sindicalistas de CCOO disfrutando de una mariscada. "Se acerca un momento crítico de la huelga... el aperitivo", reza el mensaje que acompaña a la publicación.

No es la primera vez que los populares arremeten contra la movilización. La publicación llega después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtiera este martes en una entrevista en Cuatro de que la convocatoria puede convertirse en "el error histórico más grande" que cometan los sindicatos en democracia. El líder de la oposición también indicó que UGT y CCOO podrían perder toda su "reputación social" de cara a la próxima legislatura.

Las Nuevas Generaciones del PP también se han sumado a las críticas con otro contenido generado mediante IA. En este caso, han difundido un vídeo en el que varias gambas aparecen celebrando alrededor de una mesa, acompañado del mensaje "Feliz día de la juerga general", en un juego de palabras para desacreditar la convocatoria.

A las críticas también se han sumado otros dirigentes populares, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha mostrado públicamente su rechazo a la huelga. La madrileña ha calificado la huelga esta mañana de "política y sin sentido" y como un "auténtico fracaso mayúsculo". Estas declaraciones llegan apenas 24 horas después de que pidiera "acabar con la basura sindical".

No es la primera vez que el PP recurre a la IA para lanzar sus ataques políticos. Hace apenas unas semanas, los populares utilizaron esta tecnología para mofarse de la campaña del "amor" del PSOE, sustituyendo en un montaje a Begoña Gómez por José Luis Ábalos mientras besaba a Pedro Sánchez. Días después, difundieron un vídeo en el que suplantaban la imagen y la voz de Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos y otros rostros socialistas.

Unai Sordo (CCOO): "No estoy para inteligencia artificial, hoy aquí hay inteligencia natural

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha respondido a las publicaciones y a las críticas con un mensaje en el que ha advertido de que "la deriva ultra de las distintas derechas es un serio problema para nuestro país". En su declaración, sin embargo, ha tratado de restar importancia a las imágenes y poner el foco en el éxito de la movilización ciudadana. "Hoy no estoy para inteligencia artificial, hoy lo que hay es inteligencia natural e inteligencia colectiva, la de buena parte que ha decidido apoyar la huelga", ha dicho.

Unai Sordo responde a las burlas del PP sobre la huelga general

El dirigente sindical también ha querido lanzar un mensaje a los más jóvenes y ha asegurado que "la clase trabajadora le lanza un abrazo intergeneracional a los jóvenes de este país para que no se resignen". Entre las reivindicaciones de la movilización enfocadas a la juventud ha mencionado el acceso a la vivienda digna, a unos servicios públicos de calidad y a una formación que no discrimine.

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