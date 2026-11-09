Una fiesta de cumpleaños que acaba con 4.000 invitados o disturbios por repartir pollo en el metro de China: eventos que se fueron de las manos

Los detalles Se han producido disturbios en Alemania tras la decisión de un restaurante de poner los kebab a un euro: unos 300 jóvenes acabaron apedreando a la Policía y lanzándoles objetos.

El texto relata una serie de eventos que, debido a su éxito inesperado, terminaron en caos y disturbios. En Alemania, una promoción de kebabs a un euro provocó disturbios con jóvenes enfrentándose a la Policía. En otra ocasión, una adolescente alemana invitó accidentalmente a miles a su fiesta de cumpleaños a través de Facebook, resultando en 1.500 personas en su casa y varios detenidos. Situaciones similares ocurrieron en Países Bajos y China, donde promociones inesperadas llevaron a desórdenes públicos. En Londres, una tienda de muebles con ofertas extremas también enfrentó caos, y en Lima, un concierto en un centro comercial colapsó por falta de previsión. Estos ejemplos muestran cómo el éxito puede convertirse rápidamente en un desastre.

Disturbios en Alemania tras la decisión de un restaurante de poner los kebab a un euro. Unos 300 jóvenes acabaron apedreando a la Policía y lanzándoles botes de óxido nitroso, una silla, un patinete eléctrico y hasta petardos. De momento hay un detenido, varios procedimientos penales por alteración del orden público y una promoción comercial que tuvo que ser cancelada.

¿Qué es morir de éxito? Son fiestas en una casa que terminan con 4.000 invitados o algaradas por sofás de cuero por 50 euros. Así se desencadenaron algunos eventos que se fueron de las manos.

Thessa, una adolescente de 16 años, publicó en Facebook una invitación a su fiesta de cumpleaños. Pero se le olvidó tocar la pestaña para que solo viesen la invitación sus amigos y todo Internet se enteró. Unas 15.000 personas confirman sus asistencia. Thesa se dio cuenta del error y la canceló, pero 1.500 personas se presentaron en su casa, algunos con pancartas. 100 policías acordonaron la casa, incluso con caballos, y la joven tuvo que huir de su domicilio aterrorizada. La Policía detuvo a 11 personas después de que se produjeran dos incendios.

La historia se repitió solo un año después en Países Bajos. En este caso fueron 4.000 personas las que acudieron al cumpleaños y los disturbios fueron realmente graves. Varios Coches ardieron y la Policía cargó contra los asistentes. Hubo 20 detenidos y 25 personas resultaron heridas, entre ellas tres policías.

Ponerse a regalar cosas en el metro de China en plena hora punta no es una buena idea, y solo puede acabar con peleas, como ocurrió cuando repartieron bolsas con pollo picante. El tren se convirtió en una ratonera y los que entraban y no encontraban su bolsa intentaban robar a los que sí tenían. La Policía no daba abasto y fue un desastre.

Unas influencers decidieron anunciar que un nuevo restaurante abría sus puertas regalando 1.000 raciones de pollo frito con arroz, pero la inauguración terminó con la policía teniendo que cargar contra una multitud que no atendía a razones. Tres personas fueron detenidas.

Un sofá de cuero por 50 euros. Era una de las grandes ofertas de una tienda de muebles en el norte de Londres. El local se inauguraba a las 12:00 de la noche y al terminar los fuegos artificiales llegó la locura. Empujones en las escaleras mecánicas, seguridad desbordada y cientos de personas portando cajas gigantes para llevarse a casa el deseado sofá. Era una buena idea pero terminó en el caos más absoluto.

Todas estas son buenas ideas que fracasaron por exceso de éxito.

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