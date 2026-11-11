Pilar Velasco reacciona a las palabras de Ayuso de "basura sindical": "Hace mucho tiempo que le cuesta entender las bases de la propia Constitución"

En una entrevista con Susana Griso, la presidenta de la Comunidad de Madrid pedía al líder de la oposición que, si llega al poder, acabase con "esta basura sindical", aludiendo a los sindicatos, convocantes de este huelga general. La periodista Pilar Velasco le responde en Al Rojo Vivo.

Un día antes de que comenzase esta huelga general, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sentaba con Susana Griso en Espejo Público, y llamaba "basura" a los sindicatos.

"Les da igual tener a todos los españoles ahora secuestrados en las carreteras, que no estén llegando a tiempo, todo caótico, todo atascado... Les da igual porque todo lo que están promoviendo con esta mafia sindical que nos lleva a esta huelga, que es totalmente política, lo único que te están diciendo es no queremos que haya alternancia política", afirmaba Ayuso, asegurando que había hablado con Feijóo: "Prométeme que esta basura se acaba", le decía la presidenta al líder de la oposición. "Me ha dicho: 'No lo dudes'", informaba Ayuso.

La periodista Pilar Velasco reacciona a estas palabras de forma contundente: "A Isabel Díaz Ayuso hace mucho tiempo que le cuesta entender las bases de la propia Constitución española. Los agentes sociales son los sindicatos, absolutamente reconocidos y con el derecho a hacer una huelga general, más allá de si tienen éxito o no".

"Llamar, en el siglo XXI, basura sindical a los sindicatos me parece infame e improcedente de una política como ella", añade Velasco, esperando que el PP rechace estas palabras.

Sin embargo, subraya que "el PP ha llamado pesebreros a los sindicatos" y cree que con esto "se equivoca profundamente": "Podía haber utilizado esta palanca a su favor, intentar darle la vuelta contra el PSOE, porque al final es una huelga que le pilla a Pedro Sánchez en el Gobierno", analiza la periodista.

Por tanto, cree que "el PP desmovilizando, llamando a cancelar esta huelga, se equivoca tremendamente" y mucho más, señala, "criminalizando a los propios sindicatos". "Es una huelga que, veremos el seguimiento, pero creo que a estas horas y en el siglo también de lo simbólico, es una huelga que ganan los sindicatos. Hacía muchos años que no veíamos imágenes como las que estamos viendo", concluye Velasco.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido