Antonio Maíllo, desde un piquete en Madrid: "Esta huelga general es el sentimiento de un cambio firme en las políticas de vivienda"

Los detalles Durante las movilizaciones en la plaza madrileña de Cibeles, el líder de Por Andalucía ha asegurado que están "en sintonía con las aspiraciones de la gente".

Antonio Maíllo, líder de Por Andalucía, ha calificado la huelga del miércoles como un "éxito", argumentando que refleja una demanda social de cambios en políticas de vivienda y laborales. Según Maíllo, el éxito de una huelga no se mide solo por el seguimiento formal, sino por su conexión con los objetivos emocionales y políticos de la sociedad. Aunque la convocatoria no buscaba paralizar el país, destacó el significativo seguimiento en comunidades como Andalucía, donde alcanzó el 70%. Además, señaló que incluso la patronal reconoció una reducción de la actividad laboral en áreas con mayor respaldo a la movilización.

Antonio Maíllo, líder de Por Andalucía, ha calificado la huelga de este miércoles como un "éxito" y ha defendido que responde a una demanda social de cambios en las políticas de vivienda y laborales. "Esta huelga general es el sentimiento profundo de un cambio firme y contundente en las políticas de vivienda y de una reivindicación formidable para unas mejoras salariales que son tan necesarias", ha señalado desde un piquete.

Preguntado por los distintos datos del seguimiento, donde la CEOE dice que ha sido "bajo" y CCOO lo califica de "muy relevante", Maíllo ha asegurado que el éxito de una huelga no depende únicamente del seguimiento formal. "Una huelga tiene éxito cuando los objetivos que busca están conectados con los objetivos emocionales y políticos de la sociedad" y, en esa misma línea, asegura: "Estamos en sintonía con las aspiraciones de la gente, independientemente de si han hecho un seguimiento formal de la huelga", ha afirmado.

También ha reconocido que la convocatoria no pretendía paralizar todo el país, pero ha destacado el seguimiento registrado en algunas comunidades "ha sido espectacular". Concretamente, ha puesto el ejemplo de Andalucía, donde, según sus datos, ha alcanzado el 70%.

Además, ha apuntado que la propia patronal ha reconocido una reducción de la actividad laboral en las zonas donde la movilización ha tenido mayor respaldo. Para el respresentante andaluz, este dato demuestra el impacto de la convocatoria ya que la CEOE "se ha dedicado siempre a decir que las huelgas son un fracaso".

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