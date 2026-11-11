La patronal apunta "un bajo seguimiento" de la huelga, con "diferencias" según el sector y el territorio

Los detalles En un comunicado, la CEOE recoge que la demanda eléctrica ha descendido menos que en huelgas anteriores. El presidente de la organización, por su parte, ha denunciado que la huelga costará "muchos millones de euros".

La patronal CEOE ha destacado diferencias en el seguimiento de la huelga general entre sectores y territorios, observando un bajo seguimiento en la mayoría, aunque más elevado en áreas con fuerte presencia sindical. A las 8:00 horas, la demanda eléctrica había caído un 10%, menor que en huelgas anteriores. CEOE ha denunciado incidencias por piquetes en ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla, y actos vandálicos previos. Antonio Garamendi, presidente de CEOE, estima que la huelga costará "muchos millones de euros" y critica al Gobierno por animar a participar. Considera la huelga "anómala" y cuestiona sus objetivos, vinculados inicialmente a la vivienda.

La patronal CEOE ha señalado este miércoles "diferencias" en la huelga general entre sectores y territorios, con un "bajo seguimiento en la mayoría de ellos", y ha denunciado incidencias por piquetes. En un comunicado para valorar el arranque de la huelga general, ha explicado que está recabando información directamente de sus organizaciones y analizando la evolución de la demanda eléctrica durante la jornada. Recogen que, pasadas las 8:00 horas, la demanda eléctrica había descendido en torno a un 10%, por debajo de las caídas registradas en huelgas anteriores, cuando el descenso superó el 14%.

Por otro lado, y con la información disponible hasta el momento, la patronal ha constatado diferencias en el seguimiento de la huelga entre sectores y territorios. Así, apunta a "un bajo seguimiento en la mayoría de ellos, aunque algo más elevado en las zonas y actividades con mayor presencia sindical". Asimismo, señala que, a primera hora de la mañana, se estaban cumpliendo los servicios mínimos establecidos.

No obstante, la CEOE denuncia algunas incidencias, como dificultades de acceso a polígonos industriales y a grandes ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla por la acción de piquetes, así como al puerto de Algeciras. También condena "actos vandálicos" registrados en días previos en empresas inmobiliarias y las ocupaciones de oficinas por colectivos no sindicales. Asimismo, reclama que durante la jornada "se respete el derecho al trabajo" de quienes quieran desarrollar su actividad con normalidad.

Garamendi anticipa que la huelga costará "muchos millones"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha señalado este miércoles que la huelga general costará "muchos millones de euros" y calificó de "sorprendente" que desde el Gobierno se "anime" a participar. En declaraciones a Telecinco, ha comentado que no es solo el coste económico de la huelga, sino "paralizaciones de procesos", "falta de confianza", afectación en el turismo o quienes no salen a la calle "por miedo".

Respecto al seguimiento de la huelga, ha comentado que de momento ven "normalidad" y condenó la violencia y el cierre de carreteras por parte de algunos piquetes que "no son informativos". Preguntado sobre si esta jornada es un anticipo de otras si gana las elecciones la derecha, Garamendi ha opinado que "sería una imagen de España lamentable". Según el máximo responsable de CEOE, "es el momento de una campaña electoral" en la que los partidos deben hacer sus propuestas "de una forma tranquila".

En la misma intervención, Garamendi ha calificado esta huelga de "bastante anómala", pues "no es normal tener una huelga 15 días antes de unas elecciones generales", y "bastante incomprensible" por la actitud del Gobierno de "animar a la huelga", lo que "no se ha visto jamás". Por esa actitud, Garamendi considera que "habrá que preguntarse qué hay detrás de la huelga".

También se ha posicionando en contra de los objetivos de la huelga. Ha dicho que el motivo inicial para la convocatoria fue la vivienda a la que se adhirieron otros motivos relacionados con el trabajo por parte de los dos sindicatos mayoritarios para "dar cobertura legal a una huelga que tenía poco que ver" con motivos estrictamente laborales.

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