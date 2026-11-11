Unai Sordo celebra la movilización en la huelga general: "Está superando las expectativas que teníamos"

¿Qué ha dicho? El secretario general de CCOO ha asegurado que "la jornada está siendo de éxito". "El colofón van a ser las manifestaciones de esta tarde" que, ha dicho, "van a ser masivas".

Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha celebrado la movilización en la huelga general del 11 de noviembre, señalando que ha superado las expectativas. Destacó el apoyo de la clase trabajadora, especialmente en sectores más sindicalizados, y el mensaje intergeneracional que se lanza a los jóvenes para que tomen control de su futuro. Sordo espera manifestaciones masivas por la tarde y critica el fracaso de la política de vivienda en España, instando a todas las administraciones a asumir su responsabilidad. Aseguró que la huelga se convocó por el movimiento social generado por problemas de vivienda, independientemente de la campaña electoral.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha celebrado este miércoles la movilización en la huelga general de este 11 de noviembre. "Está superando las expectativas que teníamos", ha reconocido Sordo en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Así, ha destacado "la de buena parte de la clase trabajadora de este país que ha decidido apoyar la huelga ,que ha decidido parar sobre todo en aquellos sectores y en aquellos centros de trabajo más sindicalizados y que está lanzando un magnífico mensaje a nuestra sociedad".

"La clase trabajadora más organizada le lanza un abrazo intergeneracional a la gente joven para que se haga dueña de su destino, para que no se resigne a vivir hasta los treinta y tantos años en casa de sus padres, para que no se resigne a tener que pagar el 60% del salario en una hipoteca o en un alquiler inalcanzable, para no tener unos servicios públicos que cada vez son menos públicos y para volver a recuperar la igualdad en el acceso a la formación, a la universidad, a la formación profesional, a los posgrados, igualdad de oportunidades para hacer en la vida lo que quieran", ha señalado.

Además, Sordo cree que las manifestaciones de esta tarde van a ser "masivas". "Hay comunidades autónomas donde el paro es muy mayoritario, las movilizaciones de esta tarde lo van a demostrar. A nadie se le escapa que el problema de la vivienda no es el mismo en Menorca, en Ibiza, en Madrid, en Barcelona o en Málaga o en Bilbao, que en los pueblos de la España vaciada o en las zonas donde realmente el problema es de despoblación. Esto también es razonable entenderlo, pero en términos globales la jornada está siendo de éxito. Yo creo que está superando las expectativas que teníamos. El colofón van a ser las manifestaciones de esta tarde que van a ser muy, muy importantes", ha apuntado.

De esta manera, Sordo ha explicado que en materia de vivienda, "ninguna administración pública puede dejar de darse por aludida porque el fracaso de la política de vivienda en España creo que es evidente".

"Yo creo que el gran problema de España es que renunció a tener un gran parque público de vivienda a precio protegido. Y nadie puede desligarse de esa responsabilidad por mucho que las atribuciones principales y las competencias estén en las comunidades autónomas. Pero ni los ayuntamientos ni el Gobierno de España puede ponerse de perfil ante el problema de la vivienda", ha añadido.

Al ser preguntado por si hubieran convocado esta huelga general si mañana no comenzase la campaña electoral, Sordo ha asegurado que "indiscutiblemente". "Nosotros hemos convocado esta huelga general cuando percibimos el movimiento social que se había generado ante el golpe de emocionalidad que supuso el desalojo y el fallecimiento de Maricarmen Abascal, los dos decretos-leyes sobre vivienda que se rechazaron y las movilizaciones que ese fin de semana hubo en España porque sabíamos que esto iba a ocurrir con el tema de la vivienda", ha apuntado.

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