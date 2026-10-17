El PP tira de IA para mofarse de la 'campaña del amor' del PSOE y de metáforas para hablar de Montse Mínguez

Los detalles En Génova han recurrido a la Inteligencia Artificial para responder al mitin socialista en el que Sánchez ha hecho una declaración de amor a su mujer, Begoña Gómez.

El Partido Popular intensifica sus ataques al PSOE a medida que se acercan las elecciones generales, utilizando tanto el caso de Montse Mínguez como la declaración de amor de Pedro Sánchez a su esposa como munición contra Ferraz. La respuesta del PP es casi inmediata; tras la 'campaña del amor' del PSOE, el PP usó Inteligencia Artificial para crear una imagen de Sánchez besando a José Luis Ábalos vestido de preso. Ester Muñoz comparó esta campaña con la de Cristina Fernández de Kirchner. Además, la dimisión de Montse Mínguez ha sido aprovechada por Alberto Núñez Feijóo para criticar al PSOE, sugiriendo que la hipocresía ha salido a la luz. Miguel Tellado también criticó duramente a Mínguez, calificándola de "buitre consorte".

El Partido Popular intensifica sus ataques al PSOE a poco más de un mes de las elecciones generales. Ya sea con el asunto de Montse Mínguez o con la declaración de amor de Pedro Sánchez a su esposa, en Génova lo consideran material para cargar contra Ferraz.

Porque la respuesta 'popular' a cualquier acción socialista es prácticamente inmediata. Apenas habían pasado unas horas de la 'campaña del amor' del PSOE con Pedro Sánchez y Begoña Gómez cuando el PP ha tirado de Inteligencia Artificial.

Concretamente para cambiar a la mujer del presidente del Gobierno por José Luis Ábalos, besando a Sánchez vestido de preso. Algunos, como la portavoz Ester Muñoz, señalan que esta campaña se parece a la de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

Pero estos días hay otra protagonista en la campaña socialista: la ya exportavoz Montse Mínguez. Para Alberto Núñez Feijóo, ni la "han echado ni ha dimitido", sino que lo que ha ocurrido es que "al PSOE le ha estallado la hipocresía en la cara".

Bueno, metáforas a parte, hace unas horas la portavoz socialista dimitía y Feijóo quiere mandarle a la próxima, a Rebeca Torró, sus "mejores deseos" recordando el historial en ese puesto para el que Sánchez no tiene buen ojo al haber pasado Ábalos, Santos Cerdán o Paco Salazar.

"Montse Mínguez no dimite por coherencia, dimite porque la han pillado", decía también por su parte Miguel Tellado, quien la ha llegado a calificar como "buitre consorte".

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