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'ContracampañIA'

El PP tira de IA para mofarse de la 'campaña del amor' del PSOE y de metáforas para hablar de Montse Mínguez

Los detalles En Génova han recurrido a la Inteligencia Artificial para responder al mitin socialista en el que Sánchez ha hecho una declaración de amor a su mujer, Begoña Gómez.

El PP tira de IA para mofarse de la 'campaña del amor' del PSOE y de metáforas para hablar de Montse Mínguez
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El Partido Popular intensifica sus ataques al PSOE a poco más de un mes de las elecciones generales. Ya sea con el asunto de Montse Mínguez o con la declaración de amor de Pedro Sánchez a su esposa, en Génova lo consideran material para cargar contra Ferraz.

Porque la respuesta 'popular' a cualquier acción socialista es prácticamente inmediata. Apenas habían pasado unas horas de la 'campaña del amor' del PSOE con Pedro Sánchez y Begoña Gómez cuando el PP ha tirado de Inteligencia Artificial.

Concretamente para cambiar a la mujer del presidente del Gobierno por José Luis Ábalos, besando a Sánchez vestido de preso. Algunos, como la portavoz Ester Muñoz, señalan que esta campaña se parece a la de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

Pero estos días hay otra protagonista en la campaña socialista: la ya exportavoz Montse Mínguez. Para Alberto Núñez Feijóo, ni la "han echado ni ha dimitido", sino que lo que ha ocurrido es que "al PSOE le ha estallado la hipocresía en la cara".

Bueno, metáforas a parte, hace unas horas la portavoz socialista dimitía y Feijóo quiere mandarle a la próxima, a Rebeca Torró, sus "mejores deseos" recordando el historial en ese puesto para el que Sánchez no tiene buen ojo al haber pasado Ábalos, Santos Cerdán o Paco Salazar.

"Montse Mínguez no dimite por coherencia, dimite porque la han pillado", decía también por su parte Miguel Tellado, quien la ha llegado a calificar como "buitre consorte".

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