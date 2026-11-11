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Galería | Arranca la primera huelga general convocada en los últimos 14 años

La jornada de huelga ha arrancado con piquetes informativos en distintos puntos del Estado, que han provocado cortes de carreteras y cierres de comercios.

España vive este miércoles 11 de noviembre una jornada de huelga general, la primera de estas características en 14 años, marcada por las movilizaciones, los piquetes informativos y los primeros incidentes desde la madrugada. La convocatoria, impulsada por CCOO, UGT y otras organizaciones sociales y sindicales, reclama el derecho a una vivienda digna y medidas frente al encarecimiento del coste de la vida.

Las primeras horas de paro han estado marcadas por momentos de tensión en Madrid, especialmente en Mercamadrid, donde se han producido cargas policiales y se ha denunciado el uso de gas pimienta contra los piquetes. También se han registrado cargas en Entrevías y en las cocheras de la EMT de Carabanchel, donde varios manifestantes han resultado heridos.

La protesta también ha tenido repercusión en la movilidad. En Cataluña, los piquetes han cortado más de una treintena de puntos de la red viaria durante las primeras horas, entre ellos tramos de la AP-7, la A-2 y la ronda del Litoral de Barcelona. Además, se han registrado afectaciones en distintos centros industriales y logísticos de ciudades como Valencia, Barcelona, Málaga o Sevilla.

La huelga se prolongará durante 24 horas y continuará con concentraciones y manifestaciones en diferentes ciudades españolas. Por el momento, los sindicatos cifran en un 90% el seguimiento inicial en sectores como la automoción y los puertos.

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