Los detalles El arrestado tenía vigente una resolución administrativa de expulsión de España, acordada en 2025 por la Delegación del Gobierno de Alicante, con una prohibición de entrada en territorio español durante diez años.

La Policía Nacional, junto con agentes de Ecuador, detuvo en Sitges a William Alcívar Bautista, alias 'el comandante Willy', líder de la banda criminal Los Tiguerones. Se le acusa de liderar actividades delictivas como sicariatos, extorsiones y atentados con coches bomba. En 2024 ya había sido arrestado en Tarragona, pero la alerta de Interpol no se materializó. La detención final ocurrió el 22 de noviembre, tras ubicarlo en un hotel de Sitges. Fue trasladado a Tarragona para su expulsión a Ecuador, donde se espera que cumpla condena en la cárcel de El Encuentro.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con miembros de la Policía de Ecuador desplazados en España, han localizado y detenido en Sitges (Barcelona) a William Alcívar Bautista, conocido como 'el comandante Willy', cabecilla de Los Tiguerones, banda en la que había llevado a cabo sicariatos, extorsiones y atentados con coches bomba.

'Willy' ya había sido detenido en octubre de 2024 en Segur de Calafell (Tarragona), por una alerta de Interpol que no llegó a materializarse, aunque supuso el inicio de la investigación que ha llevado a los agentes a Sitges, donde hoy ha sido hallado.

Las autoridades de Ecuador le atribuyen funciones de liderazgo en la organización criminal Los Tiguerones y su presunta implicación en graves hechos violentos, entre ellos el asalto armado a las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reaccionó a la detención del 'Comandante Willy' asegurando que ahora "le espera la cárcel de El Encuentro". El mandatario ecuatoriano es una de las personalidades amenazadas por Los Tiguerones. La entrega se ha realizado en el aeropuerto de Guayaquil.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, las pesquisas y las vigilancias permitieron situarlo en un establecimiento hotelero de Sitges (Barcelona) mientras pasaba unos días de vacaciones acompañado de su familia.

Finalmente, fue detenido el pasado 22 de noviembre durante las primeras horas de la tarde, siendo trasladado a dependencias policiales de Tarragona, donde procedieron a los trámites administrativos de expulsión a Ecuador.

El arrestado tenía vigente una resolución administrativa de expulsión de España, acordada en 2025 por la Delegación del Gobierno de Alicante, con una prohibición de entrada en territorio español durante diez años.

La detención en 2024 se realizó tras una notificación roja de Interpol que, finalmente, no llegó a materializarse, por lo que las autoridades de Ecuador comunicaron su intención de promover una nueva notificación internacional y solicitaron ayuda para localizarlo.

Para su localización, los agentes situaron a personas de su círculo cercano en la provincia de Tarragona y, posteriormente, dieron con el paradero del 'Comandante Willy' en Sitges.

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