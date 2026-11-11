¿En qué sectores y lugares está teniendo más éxito la huelga? Cataluña y Andalucía, las comunidades donde más se está notando el parón

Los detalles La huelga general del 11N, convocada fundamentalmente por la crisis de la vivienda, está registrando un seguimiento muy desigual por sectores y territorios.

¿Cuánto seguimiento ha tenido la huelga general de este miércoles 11 de noviembre? Es, sin duda, el melón de todas las huelgas. Las cifras, no obstante, están siendo bastante desiguales si las miramos por sectores y por territorios.

Donde hay más seguimiento es en el sector de la automoción, con plantas sin apenas actividad hoy, y por territorios Cataluña y Andalucía están siendo las comunidades donde más se está notando esta huelga.

Por ejemplo, la sede los trabajadores de Seat Martorell han parado la producción y lo han hecho ya desde la noche: "Ha habido una inactividad total y por lo tanto los pocos coches que se han acercado para pasar por el piquete le hemos informado, se han dado media vuelta y se han marchado", cuenta un trabajador en huelga.

Es precisamente en Cataluña donde más se ha secundado la huelga general de este 11N, hasta un 84%, según CCOO. En la Comunidad Valenciana, por su parte, según CCOO y UGT, el 70% de la industria ha parado. Por su parte, el seguimiento en el comercio es siempre, según los sindicatos, de en torno al 60%.

Muy desigual ha sido también el seguimiento de la huelga en transportes: el metro de Madrid ha funcionado con los servicios mínimos, pero el de Barcelona va a estar parado hasta las 16:30 horas. De este modo, el letrero de "suprimido por la huelga" se ha ido repitiendo a lo largo de la mañana: ha habido, según RENFE, hasta un 24% de cancelaciones en AVE.

En Andalucía y Aragón el seguimiento ha sido del 75% según CCOO y UGT, y en Extremadura y Castilla-La Mancha ha rondado el 41%.

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