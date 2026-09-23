Sánchez pide apoyos para un decreto de vivienda "cuanto antes" y evita la autocrítica pese a la "tragedia" de Maricarmen

Los detalles El presidente ha señalado directamente al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por haber hecho "caso omiso a una tragedia que deberían haber resuelto".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abordado el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid, pidiendo apoyos parlamentarios y sin hacer autocrítica. Desde Nueva York, donde asistió a la Asamblea General de la ONU, Sánchez ha responsabilizado al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por no resolver la situación, calificándola de "tragedia". Aunque admite que un cambio legislativo estatal podría haber alterado el desenlace, culpa al Congreso y a los partidos de derecha por no aprobar medidas propuestas por el Gobierno. Sánchez pide responsabilidad a los grupos parlamentarios para avanzar con un decreto de vivienda, prometiendo que el Ejecutivo responderá a esta crisis social. Según fuentes del Gobierno, se trabaja para presentar nuevamente el decreto en el Congreso "cuanto antes".

Pidiendo apoyos parlamentarios y sin autocrítica. Así ha abordado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que ha sido expulsada de su vivienda en Madrid este miércoles. El líder del Ejecutivo ha comparecido ante los medios de comunicación desde Nueva York, donde ha asistido a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ha evitado asumir ninguna responsabilidad de Moncloa ante un hecho que ha definido como "una tragedia que no podemos obviar".

Sánchez ha señalado directamente al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por haber hecho "caso omiso a una tragedia que deberían haber resuelto". "Si hay administraciones competentes, son los ayuntamientos y las comunidades autónomas", ha alegado el jefe del Ejecutivo.

No obstante, el líder socialista ha admitido que un cambio en la legislación estatal podría haber cambiado el destino de Maricarmen. Sin embargo, ha responsabilizado al Congreso, y más concretamente a los partidos de la derecha, de no haber aprobado las medidas en materia de vivienda presentadas por el Gobierno: "Si el parlamento hubiera aprobado el real decreto ley que el Gobierno llevó, hoy no tendríamos la situación de Maricarmen".

"Pido responsabilidad a los grupos parlamentarios para sacar adelante un decreto de vivienda para resolver esta tragedia y mirando de una manera más amplia, para resolver el problema de la vivienda para muchísimos madrileños y españoles", ha añadido Sánchez, poniendo sobre la mesa la posibilidad de que el decreto de vivienda vuelva al Congreso.

Fuentes del Gobierno trasladan a laSexta que, ante el impacto social del desahucio de Maricarmen, el Ejecutivo trabaja para volver a llevar el decreto de vivienda al Congreso de los Diputados "cuanto antes". Al respecto, Sánchez ha prometido desde Nueva York que "el Gobierno va a dar una respuesta a esta tragedia social".

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