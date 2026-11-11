Cargas policiales y detenciones contra los manifestantes que cortan la Gran Vía de Madrid

El contexto Cientos de personas han cortado al mediodía de este miércoles la Gran Vía con motivo de la huelga general, para clamar por una vivienda digna y pedir la salida de los "rentistas de nuestros barrios".

Este mediodía, la Gran Vía de Madrid ha sido escenario de momentos tensos con cargas policiales y detenciones durante la huelga general del 11 de noviembre. Cientos de personas cortaron la vía para exigir una vivienda digna y la salida de los "rentistas de nuestros barrios". A la protesta se unieron profesores que reivindicaban una educación pública de calidad y un grupo de ciudadanos en bicicleta, recorriendo la ciudad como forma de protesta. También participaron camareras de piso con pancartas que decían "sin kellys no hay hotel". La Policía Nacional intervino, generando momentos de tensión y gritos de "no se pega" por parte de los manifestantes.

Este mediodía se han vivido momentos de tensión en la Gran Vía de Madrid con cargas policiales y detenciones contra los manifestantes de la huelga general de este 11 de noviembre.

Minutos antes, cientos de personas han cortado al mediodía la Gran Vía con motivo de la huelga general, para clamar por una vivienda digna y pedir la salida de los "rentistas de nuestros barrios".

A la concentración también se han sumado profesores que estaban convocados este miércoles en Callao para reivindicar una educación pública de calidad y un grupo de ciudadanos en bici, que ha recorrido partes de la ciudad como forma de protesta por la huelga general de este miércoles.

También un grupo de camareras de piso se han unido a la protesta con pancartas y reclamando que "sin kellys no hay hotel". "Esto es lucha de clases, no podemos hacer las paces", han reivindicado los ciudadanos que han cortado Gran Vía, a la altura con la calle Fuencarral, en una jornada en la que se están sucediendo por toda la ciudad piquetes informativos.

"No tenemos casa", han reiterado los manifestantes, que han portado camisetas y emblemas en defensa de la vivienda.

La Policía Nacional se ha desplegado en las inmediaciones de la concentración y se han acabado viviendo momentos de tensión, lo que ha provocado que la Policía cargue contra los manifestantes. Así, los ciudadanos que protestaban por una vivienda digna han comenzado a gritar "no se pega".

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