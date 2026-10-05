Pedro Sánchez hará una comparecencia institucional este lunes a las 9:00 horas desde Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia institucional en La Moncloa. EFE/Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El contexto El presidente del Gobierno comparece este lunes tras un fin de semana de reflexión para valorar si adelantar las elecciones o continuar la legislatura tras la derrota con los decretos de la vivienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa este lunes a las 9:00 horas. Tras un fin de semana de reflexión, Sánchez estudia adelantar las elecciones tras la derrota de los decretos de vivienda. Aunque la decisión no es definitiva, en Moncloa están preparados para el anuncio. Sánchez ha cancelado su agenda, que incluía una intervención en el congreso de la empresa familiar. Si se disuelven las Cortes, el Ejecutivo podría aprobar un nuevo decreto votado por la Diputación Permanente del Congreso. La movilización ciudadana y la crisis de la vivienda impulsan voces socialistas a favor de elecciones anticipadas. Carlos Martínez, líder del PSOE de Castilla y León, considera el momento oportuno para un adelanto electoral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará una declaración institucional este lunes a las 9:00 horas desde el Palacio de la Moncloa.

Sánchez se ha tomado este fin de semana de reflexión para valorar si adelantar las elecciones o continuar la legislatura tras la derrota con los decretos de la vivienda. Y, aunque la decisión no es firme, en Moncloa están preparados para el anuncio del presidente del Gobierno de la convocatoria adelantada de los comicios.

El jefe del Ejecutivo ha cancelado su agenda para este lunes, en la que tenía prevista, entre otras cuestiones, una intervención en el congreso de la empresa familiar.

En ese caso, este mismo lunes, tras haber informado al rey, deberá reunirse el Consejo de Ministros para aprobar el decreto de convocatoria de los comicios, que se publicará este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de entonces, de acuerdo con la ley electoral, tienen que transcurrir 54 días hasta los comicios, un plazo que desemboca en esa fecha del 29 de noviembre.

Una opción que se baraja en caso de que las Cortes se disuelvan es que el Ejecutivo apruebe al menos un nuevo decreto con ellas y que en el plazo de 30 días sea votado por la Diputación Permanente del Congreso. Este órgano tiene potestad para ello tras la disolución del Parlamento y en él, a diferencia del pleno, no sería necesario el voto de Junts para avalar esa iniciativa.

La decisión que viene en consecuencia de la derrota el pasado viernes en el Congreso de los Diputados de los dos decretos de vivienda que el Gobierno presentó y que los 'no' de PP, Vox y Junts llevaron a su caída. Pero, con la acampada en Sol y decenas de ciudades manifestándose por la vivienda en toda España, son muchas las voces socialistas que consideran el presente el momento adecuado para convocar elecciones al considerar una gran movilización del electorado propio y de la izquierda.

Sin ir más lejos, el líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha afirmado que actualmente existe "una ventana de oportunidad" para que haya un adelanto electoral en España, en un momento en el que la ciudadanía "ha despertado de una forma contundente" por la crisis de la vivienda.

"Hay una ventana de oportunidad para que la ciudadanía, que ha despertado de una forma contundente y rotunda, pueda expresarse en las urnas. Es verdad que no me compete a mí, por mucho que me lo pida el cuerpo, y el presidente del Gobierno se ha ganado el derecho a poder convocarlas cuando él marque", ha dicho este domingo.

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