El hartazgo ante los hombres que maltratan y asesinan a mujeres por ejercer poder sobre ellas: "Se ha normalizado algo que no lo es"

¿Por qué es importante? Nos preguntamos qué os pasa a quienes os creéis tan dueños de una mujer como para llegar acabar con su vida. Ya son diez las asesinadas en lo que va de año, en solo mes y medio.

El hartazgo ante los hombres que maltratan y asesinan a mujeres simplemente por querer seguir ejerciendo el poder sobre ellas es común. Ya son 10 las que han muerto en lo que va de 2026 como consecuencia de la violencia machista. Sin embargo, una mujer afirma al respecto que eso es "solo la puntita del iceberg". "¿Cuántas cosas están pasando cada día de agresiones físicas, mentales y económicas?", se pregunta.

Ante esta situación, hemos salido a la calle para preguntar a los hombres: ¿qué os pasa?. "Se ha ido permitiendo el machismo, nos hemos reído cuando alguien ha hecho algo así y eso ha hecho que la sociedad lo vaya asumiendo y dándole normalidad a algo que no es normal", reconoce un hombre, mientras que una mujer señala que "esto ha llevado a que el hombre se crea que está por encima de la mujer y que pueda hacer lo que quiera".

La clave, analizan hombres que trabajan diariamente en la igualdad de género, es actuar desde el ejemplo, la autocrítica y la reflexión. "Al que se pregunta si tiene que ser el 'tonto' que reconozca que quiere cambiar, le decimos que los hombres ganamos también, porque somos los hombres que queremos ser, y no los que nos dijeron que teníamos que ser", defiende Rafa Soto, socio de 'AHIGE' y trabajador social.

Y es que todos, como sociedad, estamos en la obligación de aportar para mejorar. "Si mi novia camina de noche sola, yo me pongo en su lugar y me pregunto que por qué siendo mujer debe pasar miedo", expresa un joven.

De esta forma, es momento de cuestionarnos por qué hay mujeres que pasan miedo en su propia casa. "Se nos inculca que el machismo y el feminismo es antagónico, pero es un trabajo de decir: 'No, compañero'; es un trabajo para tu salud y bienestar", afirma Daniel López Aguilera, socio de 'AHIGE' Andalucía.

Con todo ello, el titular de esta noticia debería pasar del "Qué os pasa" al "Ya no pasa".

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

