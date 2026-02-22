Los vecinos de la calle Tribulete continúan su lucha contra el fondo buitre denunciado por acoso inmobiliario: "Muchas familias lo están pasando muy mal"

¿Por qué es importante? Por primera vez en nuestro país, un fondo de inversión (Elix) podría ser condenado por acoso inmobiliario. Los directivos y empleados de la compañía ya han comparecido ante el juez.

Los vecinos del número 7 de la calle Tribulete, en Lavapiés, han hecho historia. Por primera vez en nuestro país, un fondo buitre podría ser condenado por acoso inmobiliario. Directivos y empleados del fondo de inversión Elix han comparecido ante el juez tras dos años de denuncias de los residentes en el edificio por acoso inmobiliario, que incluían presiones verbales, directas e indirectas, para que los vecinos abandonaran sus pisos.

Pero, mientras el proceso continúa, los vecinos tienen que seguir lidiando con un bloque en condiciones lamentables por una obra que no termina que está deteriorando considerablemente el inmueble.

Ahora bien, que hayan podido sentar en el banquillo al fondo buitre es un orgullo para las personas que llevan dos años luchando, como es el caso de Anxo Martínez: "Te da la esperanza de que se está intentando hacer justicia". "Y, por otro lado, lo duro y tenso que es enfrentarte a abogados que están defendiendo esto, al momento en el que tienes que contar cómo estás viviendo esto... Muchas familias lo están pasando muy mal", añade.

Mientras tanto, el "acoso indirecto" no cesa: "Dejar unos andamios que no se usan durante un año. Dan ganas de decirle a la jueza que se acerque y mire con sus ojos el estado".

Aguantan las circunstancias con un objetivo claro: que el fondo Elix sea condenado. "El objetivo es que sean condenados por lo que han hecho y que se disuelva su empresa, que eso sería lo que pasaría si son condenados. Es un orgullo poder haber conseguido sentarlos en el banquillo como imputados a gente de este fondo buitre", señala.

