Las lenguas cooficiales, una riqueza que se está perdiendo: "Es importante que cada uno tenga su identidad"

Los detalles "Se está perdiendo bastante, entre la gente joven sobre todo", comenta un gallego sobre unos idiomas que se están dejando de utilizar en las calles y que son identidad de un territorio.

Algunos territorios de nuestro país tienen esas lenguas que se aprenden de pequeños como un juego. Una larga vida de esos lenguajes que ahora se están perdiendo.

"Se está perdiendo bastante, entre la gente joven sobre todo", comenta un gallego. "En mi clase nunca se habló entre mis compañeros", añade una joven gallega. "En el mundo que me muevo, el euskera no existe, hablamos todos castellano", comenta una mujer vasca.

A la lengua materna le empieza a faltar calle. Y se echa de menos. "Es un idioma que puede ser bonito y que sí que es importante que cada uno tenga su identidad", señala un joven vasco.

Cada lengua habla mucho de nosotros. "Al final en un idioma también se refleja la cultura de un territorio, de un país, de una gente", apunta un joven catalán. "Cuando más se usa una lengua, más vida le estás dando a esa lengua. Y cuando menos la usa, se la estás quitando, básicamente", asevera un joven vasco.

Cuando hablamos en nuestra lengua, hablamos de nosotros mismos, hablamos y se nos entiende perfectamente. Porque cada lengua es una forma distinta de mirar y de sentir. Y para esta lengua universal no hay fronteras.

