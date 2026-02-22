España, un país cafetero: el precio del café se dispara un 16% en un año pero su consumo no deja de aumentar

Los detalles En un país con unos 50 millones de habitantes se beben cada día cerca de 67 millones de tazas. "No somos capaces de producir al ritmo en el que la gente lo consume", dicen los cafeteros.

España es un país cafetero. Un país muy cafetero. No cabe duda alguna. Los datos lo demuestran. Datos que dicen que si hay 50 millones de habitantes y se consumen 67 millones de tazas de café al día poco más hay que decir. Todo, de hecho, con el precio de esta bebida totalmente disparado y habiendo subido un 16% durante el último año.

Pero poco importa. Poco importa que el café de Colombia, uno de los más apreciados del mundo, sea también de los más afectados por la crisis climática. "No somos capaces de producir al ritmo al que la gente empieza a consumir café", dice Mario Alexander Grajales, director de calidad de Prodar.

Y es que hay familias enteras que dependen del café, como sucede en el Valle de Agaete, en Gran Canaria. Son 50 las que viven de su cultivo y que producen cinco toneladas al año. Sin embargo, tampoco son inmunes al cambio climático.

"Nos afectan unas olas de calor que tenemos en junio, que es el momento de la floración. Nos hacen tirar mucha flor, pero tenemos más café porque plantamos más", ha contado Víctor Lugo Jorge, gerente de la Finca la Laja & Bodega los Berrazales.

Mientras, Andalucía y Cataluña han comenzado a cultivar café a pequeña escala. "Es mucho más importante para nosotros el haber logrado plantas aclimatadas a zonas que no son la suya", ha expuesto Juan Giráldez, gerente de la finca Cafetalera Castellvillar.

Son alternativas para un café que se revela contra las falsas creencias, como demuestran estudios recientes que avalan su consumo moderado por sus beneficios neurológicos y reduciendo riesgos de otras patologías como pueden ser la diabetes o la obesidad.

Son motivos para seguir tomando café... siempre claro está que el bolsillo lo permita.

