Un joven estudiante catalán de empresariales ha sido detenido por las fuerzas del ICE en Estados Unidos. Asegura que no se están respetando sus derechos y que contaba con todos los papeles en regla, entre ellos un visado de estudiante.

Un estudiante catalán de 22 años ha sido detenido por las fuerzas de ICE en Estados Unidos. El joven, que en estos momentos se encontraría en un centro de internamiento de inmigrantes de Georgia, asegura que no se estarían respetando sus derechos.

El joven es estudiante de empresariales y asegura que contaba con todos los papeles en regla, entre ellos un visado de estudiante en Missouri vigente hasta 2029.

La detención se produjo mientras chico estaba ayudando a un amigo a hacer una mudanza, cuando, según ha explicado su abogada, acudieron varios agentes del ICE y lo detuvieron. Según la abogada, los agentes le habrían arrestado "sin preguntar" y le habrían encarcelado sin comprobar si tenía visado.

El estudiante asegura estar asustado, aterrorizado y no entiende lo que le está pasando, porque no ha hecho nada malo. Su letrada indica que el problema podría estar en su permiso de residencia, ya que según ella la universidad se lo habría anulado sin decirle nada porque había pasado al cursar la modalidad online durante su último semestre.

Tras su detención, el joven fue trasladado a un centro penitenciario de Suwannee, en Florida, donde le dieron la posibilidad de firmar unos papeles, que su abogada cree que eran para la extradición voluntaria. A partir de ahí, le llevaron a un centro de detención del ICE en Georgia, donde ya lleva una semana.

El ICE no baja su agresividad

La policía de ICE se está empleando de manera muy agresiva con los detenidos, independientemente de si son estadounidenses o europeos. Las imágenes recogidas por testigos muestran a familias siendo detenidas en aeropuertos de manera brutal, mientras desde la Casa Blanca se ha nombrado jefe de Gabinete a Stephen Miller, que ha anunciado que no piensa rebajar ni un milímetro la actitud de ICE hacia los migrantes.

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