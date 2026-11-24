Garaje de Valdebebas donde un hombre de 53 años ha sido tiroteado en la cabeza

Los detalles Gonzalo Germán Sánchez Rey, de 53 años, ha fallecido en el hospital horas después de recibir un disparo en la cabeza en un aparcamiento de Valdebebas. Las primeras pesquisas apuntan a un ajuste de cuentas por una deuda impagada.

Gonzalo Germán Sánchez Rey, conocido como Coletas, un colombiano de 53 años vinculado al narcotráfico entre Colombia y España, falleció tras ser tiroteado en un aparcamiento subterráneo de Valdebebas, Madrid. El incidente ocurrió el lunes a las 12:30 horas en un garaje de un edificio residencial. Sánchez Rey recibió un disparo en la cabeza y murió horas después en el hospital. La Policía encontró dos armas en el lugar y sospecha que el motivo del asesinato fue una deuda impaga. Sánchez Rey había sido detenido en 2018 por una orden internacional relacionada con un cargamento de cocaína. Vecinos del área ya habían expresado preocupaciones sobre la seguridad del entorno, denunciando recortes en vigilancia y limpieza. La Policía Nacional sigue buscando al autor del crimen.

Gonzalo Germán Sánchez Rey, alias Coletas, un colombiano de 53 años considerado uno de los enlaces entre narcotraficantes colombianos y españoles, ha muerto en el hospital al que fue trasladado en estado crítico tras ser tiroteado en un aparcamiento subterráneo del barrio madrileño de Valdebebas.

El tiroteo se produjo el lunes sobre las 12:30 horas en un garaje situado en la calle José Antonio Corrales, en un edificio residencial destinado al alquiler de larga estancia. Sánchez Rey recibió al menos un impacto de bala en la cabeza. Fuentes próximas a la investigación han confirmado a EFE que falleció horas después de ingresar en el hospital. En el aparcamiento, la Policía encontró dos armas de fuego. Según las primeras pesquisas, detrás del asesinato estaría una deuda que la víctima no habría pagado. La Policía Nacional continúa buscando al autor o autores del tiroteo.

Sánchez Rey fue detenido en Madrid en 2018 en cumplimiento de una orden internacional de detención y extradición dictada por Estados Unidos por un cargamento de 713 kilos de cocaína incautado en aguas internacionales del Caribe en 2009. Anteriormente, había sido extraditado a España en 2011 y condenado por la Audiencia Nacional a ocho años de prisión, al aplicarle la atenuante de arrepentimiento tardío. El Tribunal Supremo rebajó posteriormente la condena a siete años.

Por su parte, los vecinos de la zona ya habían advertido de la falta de seguridad en el entorno del aparcamiento. Una residente del bloque junto al que fue tiroteado Coletas denunció a laSexta que no cuentan con vigilancia las 24 horas, pese a que así se había contratado, y aseguró que han sufrido recortes en el personal de seguridad y limpieza. También afirmó que habían trasladado sus quejas a los responsables de la comunidad sin obtener respuesta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido